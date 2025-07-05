https://ria.ru/20250705/simonjan-2027411227.html

Симоньян предположила, почему Трамп часто меняет мнение о помощи Украине

Симоньян предположила, почему Трамп часто меняет мнение о помощи Украине - РИА Новости, 05.07.2025

Симоньян предположила, почему Трамп часто меняет мнение о помощи Украине

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян назвала несколько возможных причин частого изменения позиции президента США... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T20:29:00+03:00

2025-07-05T20:29:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 5 июл — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян назвала несколько возможных причин частого изменения позиции президента США Дональда Трампа по военной помощи Украине."Почему он так делает? Это действительно так, у него меняется мнение под воздействием, допустим, новой информации или чьего-то влияния? Или же это просто такое затягивание процесса, потому что ему сейчас не до этого и с этим не хочется разбираться, или по каким-то другим причинам? Или же это оттого, что президенты США действительно не управляют США, а управляет "дипстейт", и он не дает ему закончить украинский конфликт так, как ему бы хотелось? Или же четвертое — это, как они там говорят... все вышеперечисленное?.." — сказала она в эфире программы "Право знать" на телеканале ТВЦ.По словам Симоньян, в такой ситуации нельзя делать никаких прогнозов. Она отметила, что Трамп — человек разумный, который думает в первую очередь о своей стране."И очень хорошо бы, чтобы он на этом сосредоточился и о своей стране бы и думал дальше. Как наш президент говорит: "О доме надо думать, о доме". Украина так далеко, так непонятно — и зачем? Там вот Калифорния отвалиться собирается, какая уж тут Украина?" — добавила медиаменеджер.Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC эту информацию, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Соединенных Штатов на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке Вашингтоном поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.

https://ria.ru/20250412/ukraina-2010944311.html

https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002375920.html

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украина, сша, россия, маргарита симоньян, дональд трамп, дмитрий песков, нато, в мире