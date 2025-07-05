https://ria.ru/20250705/sheremetevo-2027418317.html

В Шереметьево рассказали о ситуации с задержками рейсов

В Шереметьево рассказали о ситуации с задержками рейсов - РИА Новости, 05.07.2025

В Шереметьево рассказали о ситуации с задержками рейсов

Руководство московского аэропорта "Шереметьево" совместно с авиакомпаниями принимает все меры для стабилизации ситуации в аэропорту, сообщила авиагавань. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T21:31:00+03:00

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шереметьево (аэропорт)

россия

москва

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Руководство московского аэропорта "Шереметьево" совместно с авиакомпаниями принимает все меры для стабилизации ситуации в аэропорту, сообщила авиагавань. В связи с ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропорту "Шереметьево" утром в субботу в течение дня происходят корректировки в расписании рейсов. "Аэропорт Шереметьево совместно с авиакомпаниями принимает все необходимые меры для стабилизации ситуации и суточного плана полетов", - сообщили в авиагавани. Все рейсы на данный момент обслуживаются в порядке очередности. Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилёт по факту мероприятий в целях обеспечения безопасности. Службы аэропорта и авиакомпаний находятся в оперативном взаимодействии и предпринимают все необходимые меры, чтобы обеспечить восстановление расписания, сообщили в аэропорту.

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шереметьево (аэропорт), россия, москва, происшествия