https://ria.ru/20250705/sena-2027372247.html

В Париже впервые за 102 года открыли реку Сену для общественного купания

В Париже впервые за 102 года открыли реку Сену для общественного купания - РИА Новости, 05.07.2025

В Париже впервые за 102 года открыли реку Сену для общественного купания

Река Сена в Париже впервые более чем за 100 лет открылась для общественного купания, сообщает в субботу агентство Франс Пресс. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T14:24:00+03:00

2025-07-05T14:24:00+03:00

2025-07-05T14:24:00+03:00

в мире

сена (река)

париж

франция

анн идальго

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 5 июл – РИА Новости. Река Сена в Париже впервые более чем за 100 лет открылась для общественного купания, сообщает в субботу агентство Франс Пресс. В мае мэр французской столицы Анн Идальго сообщила, что с 5 июля и до конца августа на Сене будут организованы три места для общественного купания. В других местах плавать по-прежнему будет запрещено. "Через год после олимпийских спортсменов и под пристальным наблюдением широкая общественность смогла вновь наконец испытать радость купания в Сене", - говорится в материале. Первые несколько десятков желающих собрались утром в самом центре Парижа, где напротив острова Сен-Луи на Сене было создано место для купания. Там был оборудован спуск в воду с понтона, а также установлены скамейки и шкафчики для хранения вещей. Сам небольшой участок реки, где разрешено плавать, ограничен по периметру кордоном с поплавками, сообщает Франс Пресс. На берегу дежурят спасатели, а на воде на надувных лодках – полиция Парижа. Каждому желающему окунуться в Сену выдавали желтый поплавок, который прикреплен веревкой к поясу на талии, передаёт агентство. Помимо места для купания около острова Сен-Луи, где одновременно смогут находиться 150 человек, в субботу также откроются две другие аналогичные площадки. Одна из них находится около Эйфелевой башни и сможет вместить до 200 человек. Другая - напротив Национальной библиотеки Франции – предназначена для 700 человек, из которых 300 смогут находиться непосредственно в зоне купания. Как сообщает мэрия Парижа, в местах купания будут действовать строгие правила, и не все будут туда допущены. Войти в реку смогут только те, кто умеет плавать, и эти навыки будут проверяться спасателями в специальной зоне. Помимо этого, будут действовать ограничения по возрасту и росту. На площадках в центре Парижа и около Эйфелевой башни купание будет разрешено только лицам старше 14 лет и выше 1,4 метра. В последнем месте также оборудовали зону для семей, где смогут находиться дети старше трёх лет. Около библиотеки действуют ограничения в 10 лет и 1,2 метра. Качество воды в Сене будет проверяться каждый день, и в случае неудовлетворительных показателей места для купания будут закрыты, пишет Parisien. Купание в Сене было официально запрещено с 1923 года. В прошлом году для подготовки к летним Олимпийским играм власти Франции потратили 1,4 миллиарда евро на очистку реки, чтобы сделать ее пригодной для проведения соревнований по плаванию и триатлону. Сама мэр Парижа Анн Идальго, одетая в сплошной гидрокостюм и купальную шапочку, устроила в Сене показательный короткий заплыв. Президент Франции Эммануэль Макрон также обещал поплавать в столичной реке, но не выполнил обещание. Во время Олимпиады тренировки и этапы соревнований неоднократно переносились из-за повышенного уровня патогенных бактерий в воде. Так, после заплыва в Сене на Олимпийских играх в Париже, которые прошли с 26 июня по 11 августа 2024 года, на плохое самочувствие пожаловалась немецкая пловчиха Леони Бек. Бельгийская триатлонистка Клэр Мишель была госпитализирована с кишечной палочкой, из-за чего сборной страны пришлось отказаться от участия в смешанной эстафете. Адриен Бриффод и Симон Вестерманн из сборной Швейцарии отказались от участия в смешанной эстафете из-за желудочных заболеваний. В оргкомитете Олимпиады заявили, что не имеют подтверждений того, что заболевания спортсменов связаны с кишечной палочкой в водах Сены. Также серебряный призер Олимпиады в Париже новозеландец Хейден Уайлд рассказал, что имел симптомы заражения кишечной палочкой после заплыва в реке.

https://ria.ru/20250514/sena-2016918395.html

https://rsport.ria.ru/20250404/voda-2009441115.html

https://rsport.ria.ru/20240802/rodnina-1963639754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сена (река), париж, франция, анн идальго, эммануэль макрон