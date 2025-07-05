Рейтинг@Mail.ru
В Париже впервые за 102 года открыли реку Сену для общественного купания - РИА Новости, 05.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/sena-2027372247.html
В Париже впервые за 102 года открыли реку Сену для общественного купания
В Париже впервые за 102 года открыли реку Сену для общественного купания - РИА Новости, 05.07.2025
В Париже впервые за 102 года открыли реку Сену для общественного купания
Река Сена в Париже впервые более чем за 100 лет открылась для общественного купания, сообщает в субботу агентство Франс Пресс. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T14:24:00+03:00
2025-07-05T14:24:00+03:00
в мире
сена (река)
париж
франция
анн идальго
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40798/85/407988574_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_9bc42de6137aadc60312a56f0c810b85.jpg
ПАРИЖ, 5 июл – РИА Новости. Река Сена в Париже впервые более чем за 100 лет открылась для общественного купания, сообщает в субботу агентство Франс Пресс. В мае мэр французской столицы Анн Идальго сообщила, что с 5 июля и до конца августа на Сене будут организованы три места для общественного купания. В других местах плавать по-прежнему будет запрещено. "Через год после олимпийских спортсменов и под пристальным наблюдением широкая общественность смогла вновь наконец испытать радость купания в Сене", - говорится в материале. Первые несколько десятков желающих собрались утром в самом центре Парижа, где напротив острова Сен-Луи на Сене было создано место для купания. Там был оборудован спуск в воду с понтона, а также установлены скамейки и шкафчики для хранения вещей. Сам небольшой участок реки, где разрешено плавать, ограничен по периметру кордоном с поплавками, сообщает Франс Пресс. На берегу дежурят спасатели, а на воде на надувных лодках – полиция Парижа. Каждому желающему окунуться в Сену выдавали желтый поплавок, который прикреплен веревкой к поясу на талии, передаёт агентство. Помимо места для купания около острова Сен-Луи, где одновременно смогут находиться 150 человек, в субботу также откроются две другие аналогичные площадки. Одна из них находится около Эйфелевой башни и сможет вместить до 200 человек. Другая - напротив Национальной библиотеки Франции – предназначена для 700 человек, из которых 300 смогут находиться непосредственно в зоне купания. Как сообщает мэрия Парижа, в местах купания будут действовать строгие правила, и не все будут туда допущены. Войти в реку смогут только те, кто умеет плавать, и эти навыки будут проверяться спасателями в специальной зоне. Помимо этого, будут действовать ограничения по возрасту и росту. На площадках в центре Парижа и около Эйфелевой башни купание будет разрешено только лицам старше 14 лет и выше 1,4 метра. В последнем месте также оборудовали зону для семей, где смогут находиться дети старше трёх лет. Около библиотеки действуют ограничения в 10 лет и 1,2 метра. Качество воды в Сене будет проверяться каждый день, и в случае неудовлетворительных показателей места для купания будут закрыты, пишет Parisien. Купание в Сене было официально запрещено с 1923 года. В прошлом году для подготовки к летним Олимпийским играм власти Франции потратили 1,4 миллиарда евро на очистку реки, чтобы сделать ее пригодной для проведения соревнований по плаванию и триатлону. Сама мэр Парижа Анн Идальго, одетая в сплошной гидрокостюм и купальную шапочку, устроила в Сене показательный короткий заплыв. Президент Франции Эммануэль Макрон также обещал поплавать в столичной реке, но не выполнил обещание. Во время Олимпиады тренировки и этапы соревнований неоднократно переносились из-за повышенного уровня патогенных бактерий в воде. Так, после заплыва в Сене на Олимпийских играх в Париже, которые прошли с 26 июня по 11 августа 2024 года, на плохое самочувствие пожаловалась немецкая пловчиха Леони Бек. Бельгийская триатлонистка Клэр Мишель была госпитализирована с кишечной палочкой, из-за чего сборной страны пришлось отказаться от участия в смешанной эстафете. Адриен Бриффод и Симон Вестерманн из сборной Швейцарии отказались от участия в смешанной эстафете из-за желудочных заболеваний. В оргкомитете Олимпиады заявили, что не имеют подтверждений того, что заболевания спортсменов связаны с кишечной палочкой в водах Сены. Также серебряный призер Олимпиады в Париже новозеландец Хейден Уайлд рассказал, что имел симптомы заражения кишечной палочкой после заплыва в реке.
https://ria.ru/20250514/sena-2016918395.html
https://rsport.ria.ru/20250404/voda-2009441115.html
https://rsport.ria.ru/20240802/rodnina-1963639754.html
сена (река)
париж
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40798/85/407988574_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_281c6cf96f191d6d6c9842eca48d3822.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сена (река), париж, франция, анн идальго, эммануэль макрон
В мире, Сена (река), Париж, Франция, Анн Идальго, Эммануэль Макрон
В Париже впервые за 102 года открыли реку Сену для общественного купания

AFP: река Сена в Париже впервые с 1923 года открылась для общественного купания

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГорода мира. Париж
Города мира. Париж - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Города мира. Париж. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 5 июл – РИА Новости. Река Сена в Париже впервые более чем за 100 лет открылась для общественного купания, сообщает в субботу агентство Франс Пресс.
В мае мэр французской столицы Анн Идальго сообщила, что с 5 июля и до конца августа на Сене будут организованы три места для общественного купания. В других местах плавать по-прежнему будет запрещено.
Река Сена - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Мэр Парижа вновь искупается в Сене
14 мая, 16:19
"Через год после олимпийских спортсменов и под пристальным наблюдением широкая общественность смогла вновь наконец испытать радость купания в Сене", - говорится в материале.
Первые несколько десятков желающих собрались утром в самом центре Парижа, где напротив острова Сен-Луи на Сене было создано место для купания. Там был оборудован спуск в воду с понтона, а также установлены скамейки и шкафчики для хранения вещей. Сам небольшой участок реки, где разрешено плавать, ограничен по периметру кордоном с поплавками, сообщает Франс Пресс. На берегу дежурят спасатели, а на воде на надувных лодках – полиция Парижа. Каждому желающему окунуться в Сену выдавали желтый поплавок, который прикреплен веревкой к поясу на талии, передаёт агентство.
Помимо места для купания около острова Сен-Луи, где одновременно смогут находиться 150 человек, в субботу также откроются две другие аналогичные площадки. Одна из них находится около Эйфелевой башни и сможет вместить до 200 человек. Другая - напротив Национальной библиотеки Франции – предназначена для 700 человек, из которых 300 смогут находиться непосредственно в зоне купания.
Как сообщает мэрия Парижа, в местах купания будут действовать строгие правила, и не все будут туда допущены. Войти в реку смогут только те, кто умеет плавать, и эти навыки будут проверяться спасателями в специальной зоне.
Помимо этого, будут действовать ограничения по возрасту и росту. На площадках в центре Парижа и около Эйфелевой башни купание будет разрешено только лицам старше 14 лет и выше 1,4 метра. В последнем месте также оборудовали зону для семей, где смогут находиться дети старше трёх лет. Около библиотеки действуют ограничения в 10 лет и 1,2 метра.
Триатлон - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Соревнования по триатлону в Париже в 2025 году отменили
4 апреля, 21:00
Качество воды в Сене будет проверяться каждый день, и в случае неудовлетворительных показателей места для купания будут закрыты, пишет Parisien.
Купание в Сене было официально запрещено с 1923 года. В прошлом году для подготовки к летним Олимпийским играм власти Франции потратили 1,4 миллиарда евро на очистку реки, чтобы сделать ее пригодной для проведения соревнований по плаванию и триатлону. Сама мэр Парижа Анн Идальго, одетая в сплошной гидрокостюм и купальную шапочку, устроила в Сене показательный короткий заплыв. Президент Франции Эммануэль Макрон также обещал поплавать в столичной реке, но не выполнил обещание.
Во время Олимпиады тренировки и этапы соревнований неоднократно переносились из-за повышенного уровня патогенных бактерий в воде. Так, после заплыва в Сене на Олимпийских играх в Париже, которые прошли с 26 июня по 11 августа 2024 года, на плохое самочувствие пожаловалась немецкая пловчиха Леони Бек. Бельгийская триатлонистка Клэр Мишель была госпитализирована с кишечной палочкой, из-за чего сборной страны пришлось отказаться от участия в смешанной эстафете. Адриен Бриффод и Симон Вестерманн из сборной Швейцарии отказались от участия в смешанной эстафете из-за желудочных заболеваний. В оргкомитете Олимпиады заявили, что не имеют подтверждений того, что заболевания спортсменов связаны с кишечной палочкой в водах Сены. Также серебряный призер Олимпиады в Париже новозеландец Хейден Уайлд рассказал, что имел симптомы заражения кишечной палочкой после заплыва в реке.
Ирина Роднина - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Роднина задалась вопросом, долго ли триатлонисты отмывались после Сены
2 августа 2024, 12:02
 
В миреСена (река)ПарижФранцияАнн ИдальгоЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала