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СМИ: СБУ следит за структурами, связанными с Турцией - РИА Новости, 05.07.2025
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10:35 05.07.2025 (обновлено: 10:39 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/sbu--2027349124.html
СМИ: СБУ следит за структурами, связанными с Турцией
СМИ: СБУ следит за структурами, связанными с Турцией - РИА Новости, 05.07.2025
СМИ: СБУ следит за структурами, связанными с Турцией
Турецкая газета Aydınlık обнародовала вторую часть секретной служебной записки Службы безопасности Украины (СБУ), к которой получила доступ, в ней говорится о... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T10:35:00+03:00
2025-07-05T10:39:00+03:00
анкара (провинция)
стамбул
служба безопасности украины
турция
в мире
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АНКАРА, 5 июн - РИА Новости. Турецкая газета Aydınlık обнародовала вторую часть секретной служебной записки Службы безопасности Украины (СБУ), к которой получила доступ, в ней говорится о внедрении украинской разведки в крымско-татарскую общину и структуры, связанные с Турцией. В пятницу издание сообщило об усилении агентурных позиций украинской разведки в Анкаре, Стамбуле и Измире. "Секретная переписка показывает, что Киев внедрился в крымско-татарскую общину и следит за структурами, связанными с Турцией", - пишет издание. Офицер, названный в документе от 2024 марта, подполковник Виталий Викторович Танасийчук, является сотрудником Главного управления национальной государственной безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) в Николаевской области. "Документ содержит более поразительные подробности. Утверждается, что среди крымско-татарской общины на Украине "распространяются идеи автономии и сепаратизма", и что эта деятельность ведется "при поддержке турецких правительственных организаций". Проникновение подполковника Танасийчука в крымско-татарские круги привело к "своевременному выявлению незаконной деятельности", - пишет издание. Газета отмечает, что под "турецкими правительственными организациями", о которых идет речь, предположительно, подразумеваются различные неправительственные организации и ассоциации, поддерживающие связи с крымско-татарскими общинами. "Известно, что эти организации получают финансовую и моральную поддержку из Турции и работают над поддержанием культурных связей татар с Турцией и тюркским миром. Даже усилия крымских татар, ведущих антироссийскую пропаганду, по сохранению своей идентичности превращаются в политический вопрос внутри Украины", - отмечает издание.
https://ria.ru/20250508/ukraina-2015857860.html
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анкара (провинция)
стамбул
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анкара (провинция), стамбул, служба безопасности украины, турция, в мире
Анкара (провинция), Стамбул, Служба безопасности Украины, Турция, В мире
СМИ: СБУ следит за структурами, связанными с Турцией

СБУ следит за связанными с Турцией структурами в крымско-татарской общине

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
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АНКАРА, 5 июн - РИА Новости. Турецкая газета Aydınlık обнародовала вторую часть секретной служебной записки Службы безопасности Украины (СБУ), к которой получила доступ, в ней говорится о внедрении украинской разведки в крымско-татарскую общину и структуры, связанные с Турцией.
В пятницу издание сообщило об усилении агентурных позиций украинской разведки в Анкаре, Стамбуле и Измире.
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"Секретная переписка показывает, что Киев внедрился в крымско-татарскую общину и следит за структурами, связанными с Турцией", - пишет издание.
Офицер, названный в документе от 2024 марта, подполковник Виталий Викторович Танасийчук, является сотрудником Главного управления национальной государственной безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) в Николаевской области.
"Документ содержит более поразительные подробности. Утверждается, что среди крымско-татарской общины на Украине "распространяются идеи автономии и сепаратизма", и что эта деятельность ведется "при поддержке турецких правительственных организаций". Проникновение подполковника Танасийчука в крымско-татарские круги привело к "своевременному выявлению незаконной деятельности", - пишет издание.
Газета отмечает, что под "турецкими правительственными организациями", о которых идет речь, предположительно, подразумеваются различные неправительственные организации и ассоциации, поддерживающие связи с крымско-татарскими общинами.
"Известно, что эти организации получают финансовую и моральную поддержку из Турции и работают над поддержанием культурных связей татар с Турцией и тюркским миром. Даже усилия крымских татар, ведущих антироссийскую пропаганду, по сохранению своей идентичности превращаются в политический вопрос внутри Украины", - отмечает издание.
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