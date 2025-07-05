СМИ: СБУ следит за структурами, связанными с Турцией
СБУ следит за связанными с Турцией структурами в крымско-татарской общине
© Фото : СБУНашивка СБУ
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
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АНКАРА, 5 июн - РИА Новости. Турецкая газета Aydınlık обнародовала вторую часть секретной служебной записки Службы безопасности Украины (СБУ), к которой получила доступ, в ней говорится о внедрении украинской разведки в крымско-татарскую общину и структуры, связанные с Турцией.
"Секретная переписка показывает, что Киев внедрился в крымско-татарскую общину и следит за структурами, связанными с Турцией", - пишет издание.
Офицер, названный в документе от 2024 марта, подполковник Виталий Викторович Танасийчук, является сотрудником Главного управления национальной государственной безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) в Николаевской области.
"Документ содержит более поразительные подробности. Утверждается, что среди крымско-татарской общины на Украине "распространяются идеи автономии и сепаратизма", и что эта деятельность ведется "при поддержке турецких правительственных организаций". Проникновение подполковника Танасийчука в крымско-татарские круги привело к "своевременному выявлению незаконной деятельности", - пишет издание.
Газета отмечает, что под "турецкими правительственными организациями", о которых идет речь, предположительно, подразумеваются различные неправительственные организации и ассоциации, поддерживающие связи с крымско-татарскими общинами.
"Известно, что эти организации получают финансовую и моральную поддержку из Турции и работают над поддержанием культурных связей татар с Турцией и тюркским миром. Даже усилия крымских татар, ведущих антироссийскую пропаганду, по сохранению своей идентичности превращаются в политический вопрос внутри Украины", - отмечает издание.