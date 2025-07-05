https://ria.ru/20250705/sbu--2027349124.html

СМИ: СБУ следит за структурами, связанными с Турцией

СМИ: СБУ следит за структурами, связанными с Турцией - РИА Новости, 05.07.2025

СМИ: СБУ следит за структурами, связанными с Турцией

Турецкая газета Aydınlık обнародовала вторую часть секретной служебной записки Службы безопасности Украины (СБУ), к которой получила доступ, в ней говорится о... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T10:35:00+03:00

2025-07-05T10:35:00+03:00

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АНКАРА, 5 июн - РИА Новости. Турецкая газета Aydınlık обнародовала вторую часть секретной служебной записки Службы безопасности Украины (СБУ), к которой получила доступ, в ней говорится о внедрении украинской разведки в крымско-татарскую общину и структуры, связанные с Турцией. В пятницу издание сообщило об усилении агентурных позиций украинской разведки в Анкаре, Стамбуле и Измире. "Секретная переписка показывает, что Киев внедрился в крымско-татарскую общину и следит за структурами, связанными с Турцией", - пишет издание. Офицер, названный в документе от 2024 марта, подполковник Виталий Викторович Танасийчук, является сотрудником Главного управления национальной государственной безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) в Николаевской области. "Документ содержит более поразительные подробности. Утверждается, что среди крымско-татарской общины на Украине "распространяются идеи автономии и сепаратизма", и что эта деятельность ведется "при поддержке турецких правительственных организаций". Проникновение подполковника Танасийчука в крымско-татарские круги привело к "своевременному выявлению незаконной деятельности", - пишет издание. Газета отмечает, что под "турецкими правительственными организациями", о которых идет речь, предположительно, подразумеваются различные неправительственные организации и ассоциации, поддерживающие связи с крымско-татарскими общинами. "Известно, что эти организации получают финансовую и моральную поддержку из Турции и работают над поддержанием культурных связей татар с Турцией и тюркским миром. Даже усилия крымских татар, ведущих антироссийскую пропаганду, по сохранению своей идентичности превращаются в политический вопрос внутри Украины", - отмечает издание.

https://ria.ru/20250508/ukraina-2015857860.html

https://ria.ru/20250623/sbu-2024896198.html

анкара (провинция)

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анкара (провинция), стамбул, служба безопасности украины, турция, в мире