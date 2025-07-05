https://ria.ru/20250705/samolet-2027409405.html

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Омской области

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Омской области - РИА Новости, 05.07.2025

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Омской области

Легкомоторный самолет Cessna совершил жесткую посадку в Омской области на открытый участок местности вне взлетной полосы, сообщает в субботу Западно-Сибирская... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T20:10:00+03:00

2025-07-05T20:10:00+03:00

2025-07-05T20:10:00+03:00

происшествия

омская область

азовский район

западно-сибирская транспортная прокуратура

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НОВОСИБИРСК, 5 июл – РИА Новости. Легкомоторный самолет Cessna совершил жесткую посадку в Омской области на открытый участок местности вне взлетной полосы, сообщает в субботу Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, сегодня (5 июля 2025 года – ред.) при выполнении частного полета в районе посадочной площадки "Поповка" в Азовском районе Омской области легкомоторное воздушное судно Cessna совершило жесткую посадку на открытый участок местности вне взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в результате происшествия самолет получил повреждения. Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются. Судя по фотографии в Telegram-канале прокуратуры, самолет во время посадки перевернулся. В свою очередь, информированный источник уточнил РИА Новости, что пилот самолета остался жив. Омская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов с выездом на место происшествия.

https://ria.ru/20250627/sochi-2025943750.html

омская область

азовский район

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происшествия, омская область, азовский район, западно-сибирская транспортная прокуратура