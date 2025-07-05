https://ria.ru/20250705/samolet-2027368577.html

СК назвал причину крушения Ил-76 с пленными в 2024 году

СК назвал причину крушения Ил-76 с пленными в 2024 году - РИА Новости, 05.07.2025

СК назвал причину крушения Ил-76 с пленными в 2024 году

Приказ сбить Ил-76 с военнопленными ВСУ в начале прошлого года отдал украинский командир 138-й зенитной ракетной бригады Николай Дзяман*, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T13:49:00+03:00

2025-07-05T13:49:00+03:00

2025-07-05T13:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

ил-76

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Приказ сбить Ил-76 с военнопленными ВСУ в начале прошлого года отдал украинский командир 138-й зенитной ракетной бригады Николай Дзяман*, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета."На совещании доложено и о расследовании крушения в Белгородской области самолета ИЛ-76М ВКС России в 2024 году, на борту которого находились члены экипажа и 65 украинских военнослужащих. Самолет был сбит при помощи зенитной ракеты комплекса ПВО Patriot", — заявили в СК.Ведомство и Генштаб ВС России выяснили, что эти системы использует бригада, возглавляемая Дзяманом*. Его подчиненные выполнили незаконный приказ. Командира привлекут к ответственности по обвинению в теракте.Сейчас идет поиск соучастников, в том числе среди высших должностных лиц Минобороны Украины.ВСУ 24 января прошлого года сбили Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа, погибли.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.

https://ria.ru/20250425/ukraina-2013431580.html

https://ria.ru/20250624/sk-2025042673.html

https://ria.ru/20250604/lichnost-2020824415.html

россия

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россия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, ил-76