https://ria.ru/20250705/samolet-2027368577.html
СК назвал причину крушения Ил-76 с пленными в 2024 году
СК назвал причину крушения Ил-76 с пленными в 2024 году - РИА Новости, 05.07.2025
СК назвал причину крушения Ил-76 с пленными в 2024 году
Приказ сбить Ил-76 с военнопленными ВСУ в начале прошлого года отдал украинский командир 138-й зенитной ракетной бригады Николай Дзяман*, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T13:49:00+03:00
2025-07-05T13:49:00+03:00
2025-07-05T13:59:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Приказ сбить Ил-76 с военнопленными ВСУ в начале прошлого года отдал украинский командир 138-й зенитной ракетной бригады Николай Дзяман*, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета."На совещании доложено и о расследовании крушения в Белгородской области самолета ИЛ-76М ВКС России в 2024 году, на борту которого находились члены экипажа и 65 украинских военнослужащих. Самолет был сбит при помощи зенитной ракеты комплекса ПВО Patriot", — заявили в СК.Ведомство и Генштаб ВС России выяснили, что эти системы использует бригада, возглавляемая Дзяманом*. Его подчиненные выполнили незаконный приказ. Командира привлекут к ответственности по обвинению в теракте.Сейчас идет поиск соучастников, в том числе среди высших должностных лиц Минобороны Украины.ВСУ 24 января прошлого года сбили Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа, погибли.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
https://ria.ru/20250425/ukraina-2013431580.html
https://ria.ru/20250624/sk-2025042673.html
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россия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, ил-76
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Ил-76
СК назвал причину крушения Ил-76 с пленными в 2024 году
СК установил командира ВСУ, отдавшего приказ сбить Ил-76 с пленными в 2024 году
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Приказ сбить Ил-76 с военнопленными ВСУ в начале прошлого года отдал украинский командир 138-й зенитной ракетной бригады Николай Дзяман*, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета.
"На совещании доложено и о расследовании крушения в Белгородской области самолета ИЛ-76М ВКС России в 2024 году, на борту которого находились члены экипажа и 65 украинских военнослужащих. Самолет был сбит при помощи зенитной ракеты комплекса ПВО Patriot", — заявили в СК.
Ведомство и Генштаб ВС России выяснили, что эти системы использует бригада, возглавляемая Дзяманом*. Его подчиненные выполнили незаконный приказ. Командира привлекут к ответственности по обвинению в теракте.
Дзяман* уже проходит по делу о сбитом самолете ВКС. Судно патрулировало воздушное пространство России 23 февраля 2024-го. Украинский полковник приказал сбить его, зная, что самолет не выполнял боевые задачи. Погибли десять членов экипажа. Дзямана* заочно обвинили в совершении теракта и объявили в розыск.
Сейчас идет поиск соучастников, в том числе среди высших должностных лиц Минобороны Украины.
ВСУ 24 января прошлого года сбили Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа, погибли.
* Внесен в список террористов и экстремистов в России.