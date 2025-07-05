СК России назвал причину крушения Ил-76 с пленными в 2024 году
СК установил командира, приказавшего сбить Ил-76 с пленными ВСУ в 2024 году
Николай Дзяман*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Самолет Ил-76 с украинскими пленными сбили по приказу командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана*, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России.
"На совещании доложено и о расследовании крушения в Белгородской области самолета ИЛ-76М ВКС России в 2024 году, на борту которого находились члены экипажа и 65 украинских военнослужащих. Самолет был сбит при помощи зенитной ракеты комплекса ПВО Patriot", — уточнили в Следственном комитете.
Киев не ответил на вопросы родных погибших при крушении Ил-76
24 января, 13:17
По данным ведомства:
- во взаимодействии с Генштабом ВС России установлено, что такие комплексы состоят на вооружении 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ;
- военнослужащие, нанесшие удар по самолету, выполняли незаконный приказ Дзямана и вышестоящего командования;
- вынесено постановление о привлечении полковника Дзямана в качестве обвиняемого в теракте;
- следователи ищут соучастников, включая высших военных должностных лиц Минобороны Украины.
Что известно о Дзямане
- Прошлым летом Хамовнический районный суд Москвы заочно арестовал полковника ПВО Дзямана по делу о теракте, повлекшем гибель людей.
- Суд и следствие установили, что 23 февраля 2024-го самолет ВКС патрулировал воздушное пространство России.
- Украинский военный знал, что борт не был предназначен для боевых действий, не имел оружия, а полет проходил исключительно над российской территорией.
- Тем не менее Дзяман приказал уничтожить самолет, погибли десять членов экипажа.
- Полковника заочно обвинили в совершении теракта и объявили в федеральный розыск.
- В ноябре Росфинмониторинг внес его в список террористов и экстремистов.
Крушение Ил-76
ВСУ 24 января 2024 года сбили военно-транспортный самолет над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа, погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.
Останки тел военнопленных Москва передала украинской стороне в начале декабря 2024-го.
В марте заместитель главы МВД Украины Леонид Тимченко фактически подтвердил, что в сбитом Ил-76 находились пленные военнослужащие ВСУ.
* Внесен в список террористов и экстремистов в России.