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СК России назвал причину крушения Ил-76 с пленными в 2024 году - РИА Новости, 05.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:38 05.07.2025 (обновлено: 16:04 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/samolet-2027349300.html
СК России назвал причину крушения Ил-76 с пленными в 2024 году
СК России назвал причину крушения Ил-76 с пленными в 2024 году - РИА Новости, 05.07.2025
СК России назвал причину крушения Ил-76 с пленными в 2024 году
Самолет Ил-76 с украинскими пленными сбили по приказу командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана*, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T10:38:00+03:00
2025-07-05T16:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
воздушно-космические силы россии
ил-76
украина
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Самолет Ил-76 с украинскими пленными сбили по приказу командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана*, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России."На совещании доложено и о расследовании крушения в Белгородской области самолета ИЛ-76М ВКС России в 2024 году, на борту которого находились члены экипажа и 65 украинских военнослужащих. Самолет был сбит при помощи зенитной ракеты комплекса ПВО Patriot", — уточнили в Следственном комитете.По данным ведомства:Что известно о ДзяманеКрушение Ил-76ВСУ 24 января 2024 года сбили военно-транспортный самолет над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа, погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. Останки тел военнопленных Москва передала украинской стороне в начале декабря 2024-го.В марте заместитель главы МВД Украины Леонид Тимченко фактически подтвердил, что в сбитом Ил-76 находились пленные военнослужащие ВСУ. * Внесен в список террористов и экстремистов в России.
https://ria.ru/20250124/kiev-1995314050.html
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россия, белгородская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), воздушно-космические силы россии, ил-76, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Воздушно-космические силы России, Ил-76, Украина
СК России назвал причину крушения Ил-76 с пленными в 2024 году

СК установил командира, приказавшего сбить Ил-76 с пленными ВСУ в 2024 году

© Фото : Следственный комитет РФНиколай Дзяман*
Николай Дзяман* - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© Фото : Следственный комитет РФ
Николай Дзяман*. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Самолет Ил-76 с украинскими пленными сбили по приказу командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана*, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России.
"На совещании доложено и о расследовании крушения в Белгородской области самолета ИЛ-76М ВКС России в 2024 году, на борту которого находились члены экипажа и 65 украинских военнослужащих. Самолет был сбит при помощи зенитной ракеты комплекса ПВО Patriot", — уточнили в Следственном комитете.
Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
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24 января, 13:17
По данным ведомства:
  • во взаимодействии с Генштабом ВС России установлено, что такие комплексы состоят на вооружении 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ;
  • военнослужащие, нанесшие удар по самолету, выполняли незаконный приказ Дзямана и вышестоящего командования;
  • вынесено постановление о привлечении полковника Дзямана в качестве обвиняемого в теракте;
  • следователи ищут соучастников, включая высших военных должностных лиц Минобороны Украины.
Работа следователей СК России на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
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25 апреля, 15:25

Что известно о Дзямане

  • Прошлым летом Хамовнический районный суд Москвы заочно арестовал полковника ПВО Дзямана по делу о теракте, повлекшем гибель людей.
  • Суд и следствие установили, что 23 февраля 2024-го самолет ВКС патрулировал воздушное пространство России.
  • Украинский военный знал, что борт не был предназначен для боевых действий, не имел оружия, а полет проходил исключительно над российской территорией.
  • Тем не менее Дзяман приказал уничтожить самолет, погибли десять членов экипажа.
  • Полковника заочно обвинили в совершении теракта и объявили в федеральный розыск.
  • В ноябре Росфинмониторинг внес его в список террористов и экстремистов.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
СК установил личность боевика ВСУ, приказывавшего убивать жителей Суджи
4 июня, 12:02

Крушение Ил-76

ВСУ 24 января 2024 года сбили военно-транспортный самолет над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа, погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.
Останки тел военнопленных Москва передала украинской стороне в начале декабря 2024-го.
В марте заместитель главы МВД Украины Леонид Тимченко фактически подтвердил, что в сбитом Ил-76 находились пленные военнослужащие ВСУ.
* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Боец рассказал, зачем ВСУ убивают своих же раненых или сдающихся в плен
3 июля, 06:20
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Воздушно-космические силы РоссииИл-76Украина
 
 
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