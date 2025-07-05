https://ria.ru/20250705/samolet-2027349300.html

СК России назвал причину крушения Ил-76 с пленными в 2024 году

СК России назвал причину крушения Ил-76 с пленными в 2024 году - РИА Новости, 05.07.2025

СК России назвал причину крушения Ил-76 с пленными в 2024 году

Самолет Ил-76 с украинскими пленными сбили по приказу командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана*, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T10:38:00+03:00

2025-07-05T10:38:00+03:00

2025-07-05T16:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Самолет Ил-76 с украинскими пленными сбили по приказу командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана*, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России."На совещании доложено и о расследовании крушения в Белгородской области самолета ИЛ-76М ВКС России в 2024 году, на борту которого находились члены экипажа и 65 украинских военнослужащих. Самолет был сбит при помощи зенитной ракеты комплекса ПВО Patriot", — уточнили в Следственном комитете.По данным ведомства:Что известно о ДзяманеКрушение Ил-76ВСУ 24 января 2024 года сбили военно-транспортный самолет над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа, погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. Останки тел военнопленных Москва передала украинской стороне в начале декабря 2024-го.В марте заместитель главы МВД Украины Леонид Тимченко фактически подтвердил, что в сбитом Ил-76 находились пленные военнослужащие ВСУ. * Внесен в список террористов и экстремистов в России.

https://ria.ru/20250124/kiev-1995314050.html

https://ria.ru/20250425/ukraina-2013431580.html

https://ria.ru/20250604/lichnost-2020824415.html

https://ria.ru/20250703/vsu-2026857861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, белгородская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), воздушно-космические силы россии, ил-76, украина