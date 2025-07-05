https://ria.ru/20250705/rossija-2027426753.html

Даты новых консультаций России и США пока нет, заявил МИД

Даты новых консультаций России и США пока нет, заявил МИД - РИА Новости, 05.07.2025

Даты новых консультаций России и США пока нет, заявил МИД

Даты новых консультаций России и США по "раздражителям" еще нет, но диалог по линии посольств ведется, в том числе по поводу самих "раздражителей" в... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T23:30:00+03:00

2025-07-05T23:30:00+03:00

2025-07-05T23:30:00+03:00

россия

сша

вашингтон (штат)

мария захарова

в мире

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Даты новых консультаций России и США по "раздражителям" еще нет, но диалог по линии посольств ведется, в том числе по поводу самих "раздражителей" в двусторонних отношениях, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Поэтому пока даты нет на сегодняшний момент новых консультаций. Но при этом я могу сказать, что идет диалог по линии посольства России в Вашингтоне - госдепартамент. Ну и контакты поддерживаются здесь, в Москве также. В том числе и по вопросам так называемых раздражителей и их снятия", - сказала Захарова в интервью программе "Большой вопрос". Она уточнила, что искомые результаты в тех встречах, что уже состоялись, были не достигнуты полностью, поскольку за период правления предыдущей администрации было много что разрушено.

https://ria.ru/20250705/slabost-2027330665.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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россия, сша, вашингтон (штат), мария захарова, в мире