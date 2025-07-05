https://ria.ru/20250705/rjad-2027328815.html

По делу тестя Прилучного о подпольных казино привлекли ряд лиц

По делу тестя Прилучного о подпольных казино привлекли ряд лиц - РИА Новости, 05.07.2025

По делу тестя Прилучного о подпольных казино привлекли ряд лиц

По уголовному делу в отношении тестя актера Павла Прилучного Аршака Брутяна о незаконной организации азартных игр привлечен ряд лиц, указано в официальных... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T02:59:00+03:00

2025-07-05T02:59:00+03:00

2025-07-05T03:03:00+03:00

москва

шоубиз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915889332_0:89:2831:1681_1920x0_80_0_0_68e8073f5761c6100904f664178e42d9.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. По уголовному делу в отношении тестя актера Павла Прилучного Аршака Брутяна о незаконной организации азартных игр привлечен ряд лиц, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Из документов следует, что данные лица были привлечены в рамках дела. Их статус, как и личности не уточняются. Как ранее заявили РИА Новости в правоохранительных органах, Аршак Брутян, отец Зепюр Прилучной-Брутян, тесть актера, объявлен в международный розыск и заочно арестован в Москве по делу о незаконной организации и проведении азартных игр. Брутяну заочно предъявлено обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения или сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Некоторые СМИ в марте 2024 года сообщали о задержании Брутяна и ряда других лиц за организацию работы подпольного казино в Москве. Они же позднее указывали, что мужчину отпустили после беседы с полицейскими.

https://ria.ru/20250619/priluchnyy-2023779600.html

https://ria.ru/20250619/rozysk-2023771268.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва