https://ria.ru/20250705/rjad-2027328815.html
По делу тестя Прилучного о подпольных казино привлекли ряд лиц
По делу тестя Прилучного о подпольных казино привлекли ряд лиц - РИА Новости, 05.07.2025
По делу тестя Прилучного о подпольных казино привлекли ряд лиц
По уголовному делу в отношении тестя актера Павла Прилучного Аршака Брутяна о незаконной организации азартных игр привлечен ряд лиц, указано в официальных... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T02:59:00+03:00
2025-07-05T02:59:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. По уголовному делу в отношении тестя актера Павла Прилучного Аршака Брутяна о незаконной организации азартных игр привлечен ряд лиц, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Из документов следует, что данные лица были привлечены в рамках дела. Их статус, как и личности не уточняются. Как ранее заявили РИА Новости в правоохранительных органах, Аршак Брутян, отец Зепюр Прилучной-Брутян, тесть актера, объявлен в международный розыск и заочно арестован в Москве по делу о незаконной организации и проведении азартных игр. Брутяну заочно предъявлено обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения или сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Некоторые СМИ в марте 2024 года сообщали о задержании Брутяна и ряда других лиц за организацию работы подпольного казино в Москве. Они же позднее указывали, что мужчину отпустили после беседы с полицейскими.
https://ria.ru/20250619/priluchnyy-2023779600.html
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москва
По делу тестя Прилучного о подпольных казино привлекли ряд лиц
По делу тестя Прилучного Брутяна о подпольных казино привлекли ряд лиц
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. По уголовному делу в отношении тестя актера Павла Прилучного Аршака Брутяна о незаконной организации азартных игр привлечен ряд лиц, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Из документов следует, что данные лица были привлечены в рамках дела. Их статус, как и личности не уточняются.
Как ранее заявили РИА Новости в правоохранительных органах, Аршак Брутян, отец Зепюр Прилучной-Брутян, тесть актера, объявлен в международный розыск и заочно арестован в Москве
по делу о незаконной организации и проведении азартных игр.
Брутяну заочно предъявлено обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения или сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.
Некоторые СМИ в марте 2024 года сообщали о задержании Брутяна и ряда других лиц за организацию работы подпольного казино в Москве. Они же позднее указывали, что мужчину отпустили после беседы с полицейскими.