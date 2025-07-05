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В "Пулково" задержали более 40 рейсов
В "Пулково" задержали более 40 рейсов - РИА Новости, 05.07.2025
В "Пулково" задержали более 40 рейсов
Более 40 рейсов на вылет задержаны в петербургском аэропорту "Пулково", следует из онлайн-табло аэропорта. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T11:11:00+03:00
2025-07-05T11:11:00+03:00
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пулково (аэропорт)
boeing 777
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Более 40 рейсов на вылет задержаны в петербургском аэропорту "Пулково", следует из онлайн-табло аэропорта. Ранее сообщалось, что аэропорт после снятия ограничений работает в усиленном режиме для нормализации расписания, задействован дополнительный персонал и производственные ресурсы. Как сообщил аэропорт, для скорейшей нормализации расписания рейсы на Москву будут объединяться и выполняться на воздушных судах большей вместимости. Для этого в аэропорт "Пулково" прибыл Boeing 777 авиакомпании "Россия". Ранее главный операционный директор аэропорта Павел Кушниренко сообщал, что на 08.00 мск из аэропорта "Пулково" было отправлено 23 рейса. Принято 17 рейсов, из них пять ранее перенаправленных на запасные аэродромы.
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москва, пулково (аэропорт), boeing 777, безопасность
Москва, Пулково (аэропорт), Boeing 777, Безопасность
В "Пулково" задержали более 40 рейсов
Более 40 рейсов на вылет задержаны в аэропорту "Пулково"