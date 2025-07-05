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В "Пулково" задержали более 40 рейсов - РИА Новости, 05.07.2025
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11:11 05.07.2025 (обновлено: 11:12 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/reysy-2027352249.html
В "Пулково" задержали более 40 рейсов
В "Пулково" задержали более 40 рейсов - РИА Новости, 05.07.2025
В "Пулково" задержали более 40 рейсов
Более 40 рейсов на вылет задержаны в петербургском аэропорту "Пулково", следует из онлайн-табло аэропорта. РИА Новости, 05.07.2025
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москва
пулково (аэропорт)
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безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Более 40 рейсов на вылет задержаны в петербургском аэропорту "Пулково", следует из онлайн-табло аэропорта. Ранее сообщалось, что аэропорт после снятия ограничений работает в усиленном режиме для нормализации расписания, задействован дополнительный персонал и производственные ресурсы. Как сообщил аэропорт, для скорейшей нормализации расписания рейсы на Москву будут объединяться и выполняться на воздушных судах большей вместимости. Для этого в аэропорт "Пулково" прибыл Boeing 777 авиакомпании "Россия". Ранее главный операционный директор аэропорта Павел Кушниренко сообщал, что на 08.00 мск из аэропорта "Пулково" было отправлено 23 рейса. Принято 17 рейсов, из них пять ранее перенаправленных на запасные аэродромы.
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москва, пулково (аэропорт), boeing 777, безопасность
Москва, Пулково (аэропорт), Boeing 777, Безопасность
В "Пулково" задержали более 40 рейсов

Более 40 рейсов на вылет задержаны в аэропорту "Пулково"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Более 40 рейсов на вылет задержаны в петербургском аэропорту "Пулково", следует из онлайн-табло аэропорта.
Ранее сообщалось, что аэропорт после снятия ограничений работает в усиленном режиме для нормализации расписания, задействован дополнительный персонал и производственные ресурсы.
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Как сообщил аэропорт, для скорейшей нормализации расписания рейсы на Москву будут объединяться и выполняться на воздушных судах большей вместимости. Для этого в аэропорт "Пулково" прибыл Boeing 777 авиакомпании "Россия".
Ранее главный операционный директор аэропорта Павел Кушниренко сообщал, что на 08.00 мск из аэропорта "Пулково" было отправлено 23 рейса. Принято 17 рейсов, из них пять ранее перенаправленных на запасные аэродромы.
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МоскваПулково (аэропорт)Boeing 777Безопасность
 
 
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