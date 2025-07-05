В Германии выступили с неожиданным призывом в отношении Путина
АдГ призвала Мерца поговорить с Путиным для урегулирования конфликта на Украине
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла призвал на пресс-конференции канцлера Германии Фридриха Мерца поговорить с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине.
"Необходимо наконец прийти к мирному соглашению. И мы призываем Фридриха Мерца вступить хотя бы в телефонный диалог с Владимиром Путиным и добиться переговорного решения", — сказал он.
"Необходимо наконец прийти к мирному соглашению. И мы призываем Фридриха Мерца вступить хотя бы в телефонный диалог с Владимиром Путиным и добиться переговорного решения", — сказал он.
Крупалла выступил против дальнейших поставок оружия Киеву и предложения Мерца выкупить у США в пользу Украины системы ПРО Patriot.
"Планируется и дальше поставлять Украине боеприпасы, несмотря на то, что она не может выиграть эту войну, и это приведет к новым жертвам", — констатировал он.
На полях ПМЭФ Путин заявил в ответ на вопрос немецкого агентства DPA, что если Мерц хочет позвонить и переговорить, то Москва не отказывается от контактов и всегда к этому открыта.
При этом канцлер утверждал, что не собирается разговаривать по телефону с Путиным якобы из-за опасений, что за этим последует эскалация на Украине.
При этом канцлер утверждал, что не собирается разговаривать по телефону с Путиным якобы из-за опасений, что за этим последует эскалация на Украине.