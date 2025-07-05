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В Германии выступили с неожиданным призывом в отношении Путина - РИА Новости, 05.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:05 05.07.2025 (обновлено: 15:37 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/razgovor-2027363068.html
В Германии выступили с неожиданным призывом в отношении Путина
В Германии выступили с неожиданным призывом в отношении Путина - РИА Новости, 05.07.2025
В Германии выступили с неожиданным призывом в отношении Путина
Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла призвал на пресс-конференции канцлера Германии Фридриха Мерца поговорить с президентом России... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T13:05:00+03:00
2025-07-05T15:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
россия
владимир путин
фридрих мерц
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла призвал на пресс-конференции канцлера Германии Фридриха Мерца поговорить с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине. "Необходимо наконец прийти к мирному соглашению. И мы призываем Фридриха Мерца вступить хотя бы в телефонный диалог с Владимиром Путиным и добиться переговорного решения", — сказал он.Крупалла выступил против дальнейших поставок оружия Киеву и предложения Мерца выкупить у США в пользу Украины системы ПРО Patriot."Планируется и дальше поставлять Украине боеприпасы, несмотря на то, что она не может выиграть эту войну, и это приведет к новым жертвам", — констатировал он.На полях ПМЭФ Путин заявил в ответ на вопрос немецкого агентства DPA, что если Мерц хочет позвонить и переговорить, то Москва не отказывается от контактов и всегда к этому открыта. При этом канцлер утверждал, что не собирается разговаривать по телефону с Путиным якобы из-за опасений, что за этим последует эскалация на Украине.
https://ria.ru/20250705/tramp-2027347423.html
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в мире, германия, украина, россия, владимир путин, фридрих мерц
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Россия, Владимир Путин, Фридрих Мерц
В Германии выступили с неожиданным призывом в отношении Путина

АдГ призвала Мерца поговорить с Путиным для урегулирования конфликта на Украине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла призвал на пресс-конференции канцлера Германии Фридриха Мерца поговорить с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине.

"Необходимо наконец прийти к мирному соглашению. И мы призываем Фридриха Мерца вступить хотя бы в телефонный диалог с Владимиром Путиным и добиться переговорного решения", — сказал он.
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Крупалла выступил против дальнейших поставок оружия Киеву и предложения Мерца выкупить у США в пользу Украины системы ПРО Patriot.
"Планируется и дальше поставлять Украине боеприпасы, несмотря на то, что она не может выиграть эту войну, и это приведет к новым жертвам", — констатировал он.
На полях ПМЭФ Путин заявил в ответ на вопрос немецкого агентства DPA, что если Мерц хочет позвонить и переговорить, то Москва не отказывается от контактов и всегда к этому открыта.

При этом канцлер утверждал, что не собирается разговаривать по телефону с Путиным якобы из-за опасений, что за этим последует эскалация на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаРоссияВладимир ПутинФридрих Мерц
 
 
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