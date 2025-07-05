https://ria.ru/20250705/razgovor-2027363068.html

В Германии выступили с неожиданным призывом в отношении Путина

В Германии выступили с неожиданным призывом в отношении Путина - РИА Новости, 05.07.2025

В Германии выступили с неожиданным призывом в отношении Путина

Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла призвал на пресс-конференции канцлера Германии Фридриха Мерца поговорить с президентом России... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T13:05:00+03:00

2025-07-05T13:05:00+03:00

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла призвал на пресс-конференции канцлера Германии Фридриха Мерца поговорить с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине. "Необходимо наконец прийти к мирному соглашению. И мы призываем Фридриха Мерца вступить хотя бы в телефонный диалог с Владимиром Путиным и добиться переговорного решения", — сказал он.Крупалла выступил против дальнейших поставок оружия Киеву и предложения Мерца выкупить у США в пользу Украины системы ПРО Patriot."Планируется и дальше поставлять Украине боеприпасы, несмотря на то, что она не может выиграть эту войну, и это приведет к новым жертвам", — констатировал он.На полях ПМЭФ Путин заявил в ответ на вопрос немецкого агентства DPA, что если Мерц хочет позвонить и переговорить, то Москва не отказывается от контактов и всегда к этому открыта. При этом канцлер утверждал, что не собирается разговаривать по телефону с Путиным якобы из-за опасений, что за этим последует эскалация на Украине.

https://ria.ru/20250705/tramp-2027347423.html

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