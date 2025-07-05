https://ria.ru/20250705/ranenyy-2027349031.html

Раненный в Нальчике сотрудник ДПС находится в реанимации

Раненный в Нальчике сотрудник ДПС находится в реанимации - РИА Новости, 05.07.2025

Раненный в Нальчике сотрудник ДПС находится в реанимации

Получивший ножевые ранения во время нападения в Нальчике сотрудник ДПС находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T10:34:00+03:00

2025-07-05T10:34:00+03:00

2025-07-05T10:51:00+03:00

происшествия

нальчик

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 5 июл – РИА Новости. Получивший ножевые ранения во время нападения в Нальчике сотрудник ДПС находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве."Пострадавший сотрудник ДПС находится в реанимации республиканской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.Ранее глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что около 18.00 мск в пятницу в Нальчике произошло нападение на сотрудника ДПС с использованием холодного оружия. Нападавший уничтожен. Раненому сотруднику оказывается необходимая медицинская помощь, сообщалось, что ему провели экстренную операцию. По факту нападения следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" УК РФ.

https://ria.ru/20250704/glava-2027319338.html

нальчик

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нальчик, кабардино-балкарская республика (кбр)