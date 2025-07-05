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Раненный в Нальчике сотрудник ДПС находится в реанимации - РИА Новости, 05.07.2025
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10:34 05.07.2025 (обновлено: 10:51 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/ranenyy-2027349031.html
Раненный в Нальчике сотрудник ДПС находится в реанимации
Раненный в Нальчике сотрудник ДПС находится в реанимации - РИА Новости, 05.07.2025
Раненный в Нальчике сотрудник ДПС находится в реанимации
Получивший ножевые ранения во время нападения в Нальчике сотрудник ДПС находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T10:34:00+03:00
2025-07-05T10:51:00+03:00
происшествия
нальчик
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НАЛЬЧИК, 5 июл – РИА Новости. Получивший ножевые ранения во время нападения в Нальчике сотрудник ДПС находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве."Пострадавший сотрудник ДПС находится в реанимации республиканской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.Ранее глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что около 18.00 мск в пятницу в Нальчике произошло нападение на сотрудника ДПС с использованием холодного оружия. Нападавший уничтожен. Раненому сотруднику оказывается необходимая медицинская помощь, сообщалось, что ему провели экстренную операцию. По факту нападения следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" УК РФ.
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происшествия, нальчик, кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
Раненный в Нальчике сотрудник ДПС находится в реанимации

Минздрав: раненный в Нальчике сотрудник ДПС находится в крайне тяжелом состоянии

Обстановка на месте нападения на сотрудников ДПС в Нальчике, Кабардино-Балкария. Кадр видео из соцсетей
Обстановка на месте нападения на сотрудников ДПС в Нальчике, Кабардино-Балкария. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Обстановка на месте нападения на сотрудников ДПС в Нальчике, Кабардино-Балкария. Кадр видео из соцсетей
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НАЛЬЧИК, 5 июл – РИА Новости. Получивший ножевые ранения во время нападения в Нальчике сотрудник ДПС находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
"Пострадавший сотрудник ДПС находится в реанимации республиканской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.
Ранее глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что около 18.00 мск в пятницу в Нальчике произошло нападение на сотрудника ДПС с использованием холодного оружия. Нападавший уничтожен. Раненому сотруднику оказывается необходимая медицинская помощь, сообщалось, что ему провели экстренную операцию. По факту нападения следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" УК РФ.
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