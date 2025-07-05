https://ria.ru/20250705/pvo-2027414245.html

ПВО сбила 48 беспилотников над регионами России

ПВО сбила 48 беспилотников над регионами России - РИА Новости, 05.07.2025

ПВО сбила 48 беспилотников над регионами России

Дежурные средства российской ПВО с 13.50 мск по 19.00 мск сбили над регионами страны 48 запущенных Украиной беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.07.2025

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россия

специальная военная операция на украине

украина

брянская область

калужская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 13.50 мск по 19.00 мск сбили над регионами страны 48 запущенных Украиной беспилотников, сообщили в Минобороны РФ."Пятого июля текущего года в период с 13.50 мск до 19.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Уточняется, что 17 из них сбиты над Брянской областью, 11 - над Орловской, по пять - над Смоленской и Калужской областями, а также московским регионом, в том числе два дрона, летевших на Москву, по два над Курской областью и Крымом, и один БПЛА над территорией Ярославской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

брянская область

калужская область

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россия, украина, брянская область, калужская область, министерство обороны рф (минобороны рф)