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ПВО сбила 48 беспилотников над регионами России
ПВО сбила 48 беспилотников над регионами России - РИА Новости, 05.07.2025
ПВО сбила 48 беспилотников над регионами России
Дежурные средства российской ПВО с 13.50 мск по 19.00 мск сбили над регионами страны 48 запущенных Украиной беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T20:53:00+03:00
2025-07-05T20:53:00+03:00
2025-07-05T22:27:00+03:00
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брянская область
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 13.50 мск по 19.00 мск сбили над регионами страны 48 запущенных Украиной беспилотников, сообщили в Минобороны РФ."Пятого июля текущего года в период с 13.50 мск до 19.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Уточняется, что 17 из них сбиты над Брянской областью, 11 - над Орловской, по пять - над Смоленской и Калужской областями, а также московским регионом, в том числе два дрона, летевших на Москву, по два над Курской областью и Крымом, и один БПЛА над территорией Ярославской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, брянская область, калужская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Украина, Брянская область, Калужская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила 48 беспилотников над регионами России
Минобороны: средства ПВО уничтожили 48 дронов ВСУ над регионами России