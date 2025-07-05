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ПВО сбила 48 беспилотников над регионами России - РИА Новости, 05.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:53 05.07.2025 (обновлено: 22:27 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/pvo-2027414245.html
ПВО сбила 48 беспилотников над регионами России
ПВО сбила 48 беспилотников над регионами России - РИА Новости, 05.07.2025
ПВО сбила 48 беспилотников над регионами России
Дежурные средства российской ПВО с 13.50 мск по 19.00 мск сбили над регионами страны 48 запущенных Украиной беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T20:53:00+03:00
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россия
специальная военная операция на украине
украина
брянская область
калужская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 13.50 мск по 19.00 мск сбили над регионами страны 48 запущенных Украиной беспилотников, сообщили в Минобороны РФ."Пятого июля текущего года в период с 13.50 мск до 19.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Уточняется, что 17 из них сбиты над Брянской областью, 11 - над Орловской, по пять - над Смоленской и Калужской областями, а также московским регионом, в том числе два дрона, летевших на Москву, по два над Курской областью и Крымом, и один БПЛА над территорией Ярославской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
брянская область
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россия, украина, брянская область, калужская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Украина, Брянская область, Калужская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила 48 беспилотников над регионами России

Минобороны: средства ПВО уничтожили 48 дронов ВСУ над регионами России

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 13.50 мск по 19.00 мск сбили над регионами страны 48 запущенных Украиной беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
"Пятого июля текущего года в период с 13.50 мск до 19.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 17 из них сбиты над Брянской областью, 11 - над Орловской, по пять - над Смоленской и Калужской областями, а также московским регионом, в том числе два дрона, летевших на Москву, по два над Курской областью и Крымом, и один БПЛА над территорией Ярославской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБрянская областьКалужская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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