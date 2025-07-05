https://ria.ru/20250705/pvo-2027349938.html

ПВО уничтожила шесть украинских дронов над российскими регионами

ПВО уничтожила шесть украинских дронов над российскими регионами - РИА Новости, 05.07.2025

ПВО уничтожила шесть украинских дронов над российскими регионами

Дежурные средства российской ПВО утром 5 июля уничтожили еще шесть украинских беспилотников над Московским регионом, Рязанской, Нижегородской, Смоленской и... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T10:47:00+03:00

2025-07-05T10:47:00+03:00

2025-07-05T10:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром 5 июля уничтожили еще шесть украинских беспилотников над Московским регионом, Рязанской, Нижегородской, Смоленской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ."Пятого июля т.г. в период с 8.00 мск до 9.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что два из них сбиты над территорией Московского региона, по одному - над Рязанской, Нижегородской, Смоленской и Курской областями.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)