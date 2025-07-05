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ПВО уничтожила шесть украинских дронов над российскими регионами - РИА Новости, 05.07.2025
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10:47 05.07.2025 (обновлено: 10:49 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/pvo-2027349938.html
ПВО уничтожила шесть украинских дронов над российскими регионами
ПВО уничтожила шесть украинских дронов над российскими регионами - РИА Новости, 05.07.2025
ПВО уничтожила шесть украинских дронов над российскими регионами
Дежурные средства российской ПВО утром 5 июля уничтожили еще шесть украинских беспилотников над Московским регионом, Рязанской, Нижегородской, Смоленской и... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T10:47:00+03:00
2025-07-05T10:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром 5 июля уничтожили еще шесть украинских беспилотников над Московским регионом, Рязанской, Нижегородской, Смоленской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ."Пятого июля т.г. в период с 8.00 мск до 9.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что два из них сбиты над территорией Московского региона, по одному - над Рязанской, Нижегородской, Смоленской и Курской областями.
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россия
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безопасность, россия, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила шесть украинских дронов над российскими регионами

МО РФ: с 8.00 до 9.40 мск ПВО сбила 6 украинских дронов над Россией

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром 5 июля уничтожили еще шесть украинских беспилотников над Московским регионом, Рязанской, Нижегородской, Смоленской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"Пятого июля т.г. в период с 8.00 мск до 9.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что два из них сбиты над территорией Московского региона, по одному - над Рязанской, Нижегородской, Смоленской и Курской областями.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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