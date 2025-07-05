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ПВО ночью сбила 94 украинских беспилотника
ПВО ночью сбила 94 украинских беспилотника - РИА Новости, 05.07.2025
ПВО ночью сбила 94 украинских беспилотника
Вооруженные силы ночью сбили почти сто дронов ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T08:24:00+03:00
2025-07-05T08:24:00+03:00
2025-07-05T08:56:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили почти сто дронов ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 4 июля до 07:00 мск 5 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.Бойцы ликвидировали:Как отметил губернатор Роман Бусаргин, при атаке БПЛА в Энгельсе и Саратове повреждены жилые дома, пострадавших нет.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Орловская область, Вооруженные силы Украины, Роман Бусаргин, Саратовская область, Россия