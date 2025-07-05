https://ria.ru/20250705/pvo-2027339626.html

ПВО ночью сбила 94 украинских беспилотника

ПВО ночью сбила 94 украинских беспилотника - РИА Новости, 05.07.2025

ПВО ночью сбила 94 украинских беспилотника

Вооруженные силы ночью сбили почти сто дронов ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T08:24:00+03:00

2025-07-05T08:24:00+03:00

2025-07-05T08:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

орловская область

вооруженные силы украины

роман бусаргин

саратовская область

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили почти сто дронов ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 4 июля до 07:00 мск 5 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.Бойцы ликвидировали:Как отметил губернатор Роман Бусаргин, при атаке БПЛА в Энгельсе и Саратове повреждены жилые дома, пострадавших нет.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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воронежская область, орловская область, вооруженные силы украины, роман бусаргин, саратовская область, россия