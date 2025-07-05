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ПВО сбила 12 украинских БПЛА над Брянской, Смоленской и Калужской областями
ПВО сбила 12 украинских БПЛА над Брянской, Смоленской и Калужской областями - РИА Новости, 05.07.2025
ПВО сбила 12 украинских БПЛА над Брянской, Смоленской и Калужской областями
Дежурные средства российской ПВО днём в субботу сбили еще 12 украинских беспилотников над Брянской, Смоленской и Калужской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T12:52:00+03:00
2025-07-05T12:52:00+03:00
2025-07-05T12:52:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО днём в субботу сбили еще 12 украинских беспилотников над Брянской, Смоленской и Калужской областями, сообщили в Минобороны РФ."Пятого июля т.г. в период с 9.40 мск до 11.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять БПЛА – над территорией Брянской области, два БПЛА – над территорией Смоленской области и один БПЛА – над территорией Калужской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, калужская область, брянская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Калужская область, Брянская область, Безопасность
ПВО сбила 12 украинских БПЛА над Брянской, Смоленской и Калужской областями
ПВО сбила 12 украинских дронов над Брянской, Смоленской и Калужской областями