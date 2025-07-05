https://ria.ru/20250705/pvo--2027343864.html

ПВО сбила 12 украинских БПЛА над Россией

ПВО сбила 12 украинских БПЛА над Россией - РИА Новости, 05.07.2025

ПВО сбила 12 украинских БПЛА над Россией

Дежурные средства российской ПВО утром в субботу сбили 12 украинских беспилотников над Брянской, Рязанской, Орловской и Новгородской областями, сообщили в... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T09:21:00+03:00

2025-07-05T09:21:00+03:00

2025-07-05T09:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

новгородская область

брянская область

рязанская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_dda0434df5a888de14af62ddf4b64643.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром в субботу сбили 12 украинских беспилотников над Брянской, Рязанской, Орловской и Новгородской областями, сообщили в Минобороны РФ."Пятого июля т.г. в период с 6.00 мск до 8.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА - над территорией Брянской области, два БПЛА – над территорией Рязанской области и по одному БПЛА - над территориями Орловской и Новгородской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

новгородская область

брянская область

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, новгородская область, брянская область, рязанская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность