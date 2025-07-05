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ПВО сбила 12 украинских БПЛА над Россией
ПВО сбила 12 украинских БПЛА над Россией - РИА Новости, 05.07.2025
ПВО сбила 12 украинских БПЛА над Россией
Дежурные средства российской ПВО утром в субботу сбили 12 украинских беспилотников над Брянской, Рязанской, Орловской и Новгородской областями, сообщили в... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T09:21:00+03:00
2025-07-05T09:21:00+03:00
2025-07-05T09:25:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром в субботу сбили 12 украинских беспилотников над Брянской, Рязанской, Орловской и Новгородской областями, сообщили в Минобороны РФ."Пятого июля т.г. в период с 6.00 мск до 8.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА - над территорией Брянской области, два БПЛА – над территорией Рязанской области и по одному БПЛА - над территориями Орловской и Новгородской областей", - говорится в сообщении.
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россия, новгородская область, брянская область, рязанская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Новгородская область, Брянская область, Рязанская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ПВО сбила 12 украинских БПЛА над Россией
Средства ПВО уничтожили 12 украинских дронов над российскими регионами