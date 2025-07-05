https://ria.ru/20250705/putin-2027424413.html

Путин поприветствовал участников форума "Форсаж"

Путин поприветствовал участников форума "Форсаж" - РИА Новости, 05.07.2025

Путин поприветствовал участников форума "Форсаж"

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XV Форума сообществ молодых специалистов "Форсаж" и отметил, что форум объединил тех, кто... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T22:54:00+03:00

2025-07-05T22:54:00+03:00

2025-07-05T22:54:00+03:00

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XV Форума сообществ молодых специалистов "Форсаж" и отметил, что форум объединил тех, кто стремится внести вклад в укрепление технологического суверенитета России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Приветствую вас на XV Форуме сообществ молодых специалистов "Форсаж". За прошедшие годы форум, проходящий при поддержке наших ведущих компаний, вырос в масштабный фестиваль творчества и знаний, занял достойное место в ряду авторитетных, востребованных общественных проектов, объединил на своей площадке деятельную, увлечённую молодёжь – тех, кто стремится внести вклад в будущее нашей науки, образования и промышленности, в развитие традиционных и новых отраслей экономики, укрепление технологического суверенитета России", - говорится в приветствии. Президент отметил, что насыщенная программа форума, встречи с известными учёными, бизнесменами, экспертами, содержательные дискуссии открывают широкие возможности для обмена опытом и идеями, для формирования команд единомышленников, для успешного профессионального старта. Он также отметил важность того, что сегодняшние студенты, молодые специалисты смогут проявить свои таланты, получить поддержку компетентных наставников, пополнить коллективы отечественных высокотехнологичных инновационных предприятий и организаций. Путин выразил уверенность в том, что юбилейный "Форсаж" пройдёт результативно, в полной мере подтвердит огромный созидательный потенциал молодёжи России. "Желаю участникам и гостям форума плодотворного общения и всего самого доброго", - добавил глава государства.

https://ri.ria.ru/20250626/inzhener-2025430659.html

https://ria.ru/20250620/pmef-2024215745.html

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технологии, россия, владимир путин