Путин поприветствовал участников кинофестиваля "В кругу семьи"
Путин: форум "В кругу семьи" укрепляет традиции отечественного семейного кино
Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XX Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов "В кругу семьи", соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля.
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"Приветствую вас на кинофестивале "В кругу семьи", который проходит в преддверии замечательного праздника — Дня семьи, любви и верности. Ваш творческий форум служит высокой, благородной миссии — укреплению гуманистических ценностей, сбережению и развитию лучших традиций отечественного детского, семейного кино", — отметил глава государства.
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Президент добавил, что фильмы, вошедшие в программу кинофестиваля, объединяют темы, волнующие каждого человека. Они подчеркивают, как значимы любовь близких, забота о родителях и детях, надежная поддержка товарищей.
По словам Путина, важно, что в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы многие киноленты посвящены героическим страницам истории страны, нерушимым традициям преданного служения Родине.
Он пожелал гостям и участникам фестиваля ярких, незабываемых впечатлений и всего самого доброго.
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