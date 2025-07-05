https://ria.ru/20250705/putin-2027379681.html

Путин поприветствовал участников кинофестиваля "В кругу семьи"

Путин поприветствовал участников кинофестиваля "В кругу семьи" - РИА Новости, 05.07.2025

Путин поприветствовал участников кинофестиваля "В кругу семьи"

Президент Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XX Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов "В кругу семьи",... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T15:38:00+03:00

2025-07-05T15:38:00+03:00

2025-07-05T16:02:00+03:00

культура

владимир путин

россия

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XX Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов "В кругу семьи", соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля. "Приветствую вас на кинофестивале "В кругу семьи", который проходит в преддверии замечательного праздника — Дня семьи, любви и верности. Ваш творческий форум служит высокой, благородной миссии — укреплению гуманистических ценностей, сбережению и развитию лучших традиций отечественного детского, семейного кино", — отметил глава государства.Президент добавил, что фильмы, вошедшие в программу кинофестиваля, объединяют темы, волнующие каждого человека. Они подчеркивают, как значимы любовь близких, забота о родителях и детях, надежная поддержка товарищей. По словам Путина, важно, что в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы многие киноленты посвящены героическим страницам истории страны, нерушимым традициям преданного служения Родине. Он пожелал гостям и участникам фестиваля ярких, незабываемых впечатлений и всего самого доброго.

https://ria.ru/20241219/putin--1990132444.html

https://ria.ru/20240306/kino-1931599748.html

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владимир путин, россия