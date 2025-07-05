Рейтинг@Mail.ru
"Не может": на Украине сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 05.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:46 05.07.2025 (обновлено: 10:08 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/putin-2027334134.html
"Не может": на Украине сделали неожиданное заявление о Путине
"Не может": на Украине сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 05.07.2025
"Не может": на Украине сделали неожиданное заявление о Путине
Несмотря на попытки Владимира Зеленского убедить своих партнеров оказать давление на Москву, только президент России Владимир Путин будет решать, как закончится РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T05:46:00+03:00
2025-07-05T10:08:00+03:00
украина
россия
сша
владимир путин
олег соскин
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024273061_0:0:2931:1649_1920x0_80_0_0_1b0ea66dd3fca706f88bf7cde5a3d74a.jpg
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Несмотря на попытки Владимира Зеленского убедить своих партнеров оказать давление на Москву, только президент России Владимир Путин будет решать, как закончится конфликт на Украине, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Все они повторяют это каждый день, но это глупость. Абсолютная глупость, потому что на Путина никто в данном случае воздействовать не может", — предупредил он.При этом, объяснил эксперт, глава киевского режима делает заведомо лживые заявления, пытаясь убедить Запад, что Украине есть что противопоставить России, но для этого нужно только больше денег и оружия."Есть вопрос: сколько установок Patriot есть? Я так думаю, что это все потемкинские деревни — то, что Зеленский рассказывает. А на самом деле ситуация абсолютно глухая", — заключил Соскин.Во вторник газета Politico сообщала о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.Как передал телеканал NBC, решение о приостановке военной помощи Украине было принято в одностороннем порядке главой Пентагона. Источники сообщили телеканалу, что это уже третья приостановка помощи Украине односторонним решением Хегсета, так уже случалось в феврале и в мае, однако затем эти распоряжения отменяли.Президент Дональд Трамп заявил, что США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение американских запасов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что чем меньше оружия получает Киев, тем ближе окончание специальной военной операции.
https://ria.ru/20250705/zelenskiy-2027325518.html
https://ria.ru/20250704/ukraina-2027268997.html
https://ria.ru/20250704/tramp-2027079494.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024273061_59:0:2788:2047_1920x0_80_0_0_f44e0481081eacd6eda892b498b49813.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, владимир путин, олег соскин, владимир зеленский
Украина, Россия, США, Владимир Путин, Олег Соскин, Владимир Зеленский
"Не может": на Украине сделали неожиданное заявление о Путине

Соскин: только Путин будет решать, как заканчивать украинский конфликт

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Несмотря на попытки Владимира Зеленского убедить своих партнеров оказать давление на Москву, только президент России Владимир Путин будет решать, как закончится конфликт на Украине, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
«
"Все они повторяют это каждый день, но это глупость. Абсолютная глупость, потому что на Путина никто в данном случае воздействовать не может", — предупредил он.
Владимир Зеленский на саммите Большой семерки (G7) - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
В конгрессе США выступили с жесткими угрозами в адрес Зеленского
01:14
При этом, объяснил эксперт, глава киевского режима делает заведомо лживые заявления, пытаясь убедить Запад, что Украине есть что противопоставить России, но для этого нужно только больше денег и оружия.
"Есть вопрос: сколько установок Patriot есть? Я так думаю, что это все потемкинские деревни — то, что Зеленский рассказывает. А на самом деле ситуация абсолютно глухая", — заключил Соскин.
Во вторник газета Politico сообщала о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.
Сессия конгресса США - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
СМИ раскрыли, что произошло в конгрессе США из-за Украины
Вчера, 18:22
Как передал телеканал NBC, решение о приостановке военной помощи Украине было принято в одностороннем порядке главой Пентагона. Источники сообщили телеканалу, что это уже третья приостановка помощи Украине односторонним решением Хегсета, так уже случалось в феврале и в мае, однако затем эти распоряжения отменяли.
Президент Дональд Трамп заявил, что США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение американских запасов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что чем меньше оружия получает Киев, тем ближе окончание специальной военной операции.
Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов на авиабазе Эндрюс - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
"Утомил": в США обрушились на Трампа из-за решения по Украине
Вчера, 03:22
 
УкраинаРоссияСШАВладимир ПутинОлег СоскинВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала