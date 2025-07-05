https://ria.ru/20250705/putin-2027334134.html

"Не может": на Украине сделали неожиданное заявление о Путине

"Не может": на Украине сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 05.07.2025

"Не может": на Украине сделали неожиданное заявление о Путине

Несмотря на попытки Владимира Зеленского убедить своих партнеров оказать давление на Москву, только президент России Владимир Путин будет решать, как закончится РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T05:46:00+03:00

2025-07-05T05:46:00+03:00

2025-07-05T10:08:00+03:00

украина

россия

сша

владимир путин

олег соскин

владимир зеленский

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Несмотря на попытки Владимира Зеленского убедить своих партнеров оказать давление на Москву, только президент России Владимир Путин будет решать, как закончится конфликт на Украине, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Все они повторяют это каждый день, но это глупость. Абсолютная глупость, потому что на Путина никто в данном случае воздействовать не может", — предупредил он.При этом, объяснил эксперт, глава киевского режима делает заведомо лживые заявления, пытаясь убедить Запад, что Украине есть что противопоставить России, но для этого нужно только больше денег и оружия."Есть вопрос: сколько установок Patriot есть? Я так думаю, что это все потемкинские деревни — то, что Зеленский рассказывает. А на самом деле ситуация абсолютно глухая", — заключил Соскин.Во вторник газета Politico сообщала о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.Как передал телеканал NBC, решение о приостановке военной помощи Украине было принято в одностороннем порядке главой Пентагона. Источники сообщили телеканалу, что это уже третья приостановка помощи Украине односторонним решением Хегсета, так уже случалось в феврале и в мае, однако затем эти распоряжения отменяли.Президент Дональд Трамп заявил, что США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение американских запасов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что чем меньше оружия получает Киев, тем ближе окончание специальной военной операции.

https://ria.ru/20250705/zelenskiy-2027325518.html

https://ria.ru/20250704/ukraina-2027268997.html

https://ria.ru/20250704/tramp-2027079494.html

украина

россия

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украина, россия, сша, владимир путин, олег соскин, владимир зеленский