https://ria.ru/20250705/putin--2027356937.html

Путин посетит выставку "Все для Победы!" в воскресенье

Путин посетит выставку "Все для Победы!" в воскресенье - РИА Новости, 05.07.2025

Путин посетит выставку "Все для Победы!" в воскресенье

Президент Владимир Путин в воскресенье посетит выставку "Все для Победы!", сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T12:15:00+03:00

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2025-07-05T14:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

общество

общероссийский народный фронт

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин в воскресенье посетит выставку "Все для Победы!", сообщила пресс-служба Кремля."Шестого июля президент Российской Федерации Владимир Путин посетит выставку, посвященную итогам трехлетней работы Народного фронта под девизом "Все для Победы!", а также примет участие в церемонии вручения премий за оказание помощи участникам СВО, их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов", — говорится в релизе.В 2022-м Народный фронт открыл сбор средств для военных и гражданских. На портале проекта "Все для Победы!" опубликован список необходимого. За три года россияне собрали более 24 миллиардов рублей.Также движение:

https://ria.ru/20250403/svo-2008886058.html

https://ria.ru/20250620/putin-2024410144.html

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владимир путин, россия, общество, общероссийский народный фронт