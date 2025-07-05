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Путин посетит выставку "Все для Победы!" в воскресенье - РИА Новости, 05.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 05.07.2025 (обновлено: 14:03 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/putin--2027356937.html
Путин посетит выставку "Все для Победы!" в воскресенье
Путин посетит выставку "Все для Победы!" в воскресенье - РИА Новости, 05.07.2025
Путин посетит выставку "Все для Победы!" в воскресенье
Президент Владимир Путин в воскресенье посетит выставку "Все для Победы!", сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T12:15:00+03:00
2025-07-05T14:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
общество
общероссийский народный фронт
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин в воскресенье посетит выставку "Все для Победы!", сообщила пресс-служба Кремля."Шестого июля президент Российской Федерации Владимир Путин посетит выставку, посвященную итогам трехлетней работы Народного фронта под девизом "Все для Победы!", а также примет участие в церемонии вручения премий за оказание помощи участникам СВО, их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов", — говорится в релизе.В 2022-м Народный фронт открыл сбор средств для военных и гражданских. На портале проекта "Все для Победы!" опубликован список необходимого. За три года россияне собрали более 24 миллиардов рублей.Также движение:
https://ria.ru/20250403/svo-2008886058.html
https://ria.ru/20250620/putin-2024410144.html
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владимир путин, россия, общество, общероссийский народный фронт
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Общество, Общероссийский народный фронт
Путин посетит выставку "Все для Победы!" в воскресенье

Путин в воскресенье посетит выставку "Все для Победы!", посвященную работе ОНФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин в воскресенье посетит выставку "Все для Победы!", сообщила пресс-служба Кремля.
"Шестого июля президент Российской Федерации Владимир Путин посетит выставку, посвященную итогам трехлетней работы Народного фронта под девизом "Все для Победы!", а также примет участие в церемонии вручения премий за оказание помощи участникам СВО, их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов", — говорится в релизе.
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В 2022-м Народный фронт открыл сбор средств для военных и гражданских. На портале проекта "Все для Победы!" опубликован список необходимого. За три года россияне собрали более 24 миллиардов рублей.
Также движение:
  • создало службу сопровождения и поддержки ветеранов СВО, чтобы помочь тем, кто получил тяжелые ранения;
  • занимается поддержкой участников спецоперации и их семей;
  • оказывает помощь жителям новых регионов.

Одиннадцатого июня Народный фронт отметил 12-летие.

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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияОбществоОбщероссийский народный фронт
 
 
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