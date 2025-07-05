https://ria.ru/20250705/pulkovo-2027333261.html

В Пулково задержали более 50 рейсов

В Пулково задержали более 50 рейсов - РИА Новости, 05.07.2025

В Пулково задержали более 50 рейсов

Более 50 рейсов задержано в "Пулково" для обеспечения безопасности полетов, сообщается в Telegram-канале аэропорта. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T05:14:00+03:00

2025-07-05T05:14:00+03:00

2025-07-05T05:14:00+03:00

пулково (аэропорт)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Более 50 рейсов задержано в "Пулково" для обеспечения безопасности полетов, сообщается в Telegram-канале аэропорта. "Для обеспечения безопасности полетов аэропорт "Пулково" с 23.15 (с несколькими открытиями) временно ограничен на прием и выпуск воздушных судов. Авиакомпании осуществляют вынужденные корректировки расписания. На текущий момент задержано более 50 рейсов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в аэропорту обслуживающий персонал и наземные службы работают в усиленном режиме. С пассажирами работают представители авиакомпаний и аэропорта. Как уточнили в аэропорту, на период ожидания предоставляются вода и питание.

https://ria.ru/20250705/ogranicheniya-2027331950.html

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2025

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пулково (аэропорт)