https://ria.ru/20250705/pulkovo-2027333261.html
В Пулково задержали более 50 рейсов
В Пулково задержали более 50 рейсов - РИА Новости, 05.07.2025
В Пулково задержали более 50 рейсов
Более 50 рейсов задержано в "Пулково" для обеспечения безопасности полетов, сообщается в Telegram-канале аэропорта. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T05:14:00+03:00
2025-07-05T05:14:00+03:00
2025-07-05T05:14:00+03:00
пулково (аэропорт)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Более 50 рейсов задержано в "Пулково" для обеспечения безопасности полетов, сообщается в Telegram-канале аэропорта. "Для обеспечения безопасности полетов аэропорт "Пулково" с 23.15 (с несколькими открытиями) временно ограничен на прием и выпуск воздушных судов. Авиакомпании осуществляют вынужденные корректировки расписания. На текущий момент задержано более 50 рейсов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в аэропорту обслуживающий персонал и наземные службы работают в усиленном режиме. С пассажирами работают представители авиакомпаний и аэропорта. Как уточнили в аэропорту, на период ожидания предоставляются вода и питание.
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пулково (аэропорт)
В Пулково задержали более 50 рейсов
В Пулково задержали более 50 рейсов для обеспечения безопасности полетов