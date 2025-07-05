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Прокурора в Челябинской области арестовали по делу о мошенничестве

Прокурора в Челябинской области арестовали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 05.07.2025

Прокурора в Челябинской области арестовали по делу о мошенничестве

Суд арестовал на два месяца прокурора Аргаяшского района Челябинской области Курмангазы Уруспаева, задержанного по подозрению в мошенничестве, сообщил РИА... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T21:49:00+03:00

2025-07-05T21:49:00+03:00

2025-07-05T21:49:00+03:00

происшествия

челябинская область

россия

ситуация с исполнением гособоронзаказа

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ЧЕЛЯБИНСК, 5 июл – РИА Новости. Суд арестовал на два месяца прокурора Аргаяшского района Челябинской области Курмангазы Уруспаева, задержанного по подозрению в мошенничестве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Как сообщал источник, Уруспаева задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). "Центральный райсуд Челябинска избрал задержанному меру пресечения в виде ареста на два месяца", - сказал собеседник агентства. Источник ранее уточнял, что подозреваемый за 5 миллионов рублей обещал решить вопрос об условном наказании бывшему руководителю строительной фирмы, совершившему хищение федеральных средств при исполнении государственного оборонного заказа.

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происшествия, челябинская область, россия, ситуация с исполнением гособоронзаказа