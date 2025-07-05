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Прокурора в Челябинской области арестовали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 05.07.2025
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21:49 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/prokuror-2027419772.html
Прокурора в Челябинской области арестовали по делу о мошенничестве
Прокурора в Челябинской области арестовали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 05.07.2025
Прокурора в Челябинской области арестовали по делу о мошенничестве
Суд арестовал на два месяца прокурора Аргаяшского района Челябинской области Курмангазы Уруспаева, задержанного по подозрению в мошенничестве, сообщил РИА... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T21:49:00+03:00
2025-07-05T21:49:00+03:00
происшествия
челябинская область
россия
ситуация с исполнением гособоронзаказа
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 июл – РИА Новости. Суд арестовал на два месяца прокурора Аргаяшского района Челябинской области Курмангазы Уруспаева, задержанного по подозрению в мошенничестве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Как сообщал источник, Уруспаева задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). "Центральный райсуд Челябинска избрал задержанному меру пресечения в виде ареста на два месяца", - сказал собеседник агентства. Источник ранее уточнял, что подозреваемый за 5 миллионов рублей обещал решить вопрос об условном наказании бывшему руководителю строительной фирмы, совершившему хищение федеральных средств при исполнении государственного оборонного заказа.
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происшествия, челябинская область, россия, ситуация с исполнением гособоронзаказа
Происшествия, Челябинская область, Россия, Ситуация с исполнением гособоронзаказа
Прокурора в Челябинской области арестовали по делу о мошенничестве

Прокурора Уруспаева арестовали в Челябинской области по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 июл – РИА Новости. Суд арестовал на два месяца прокурора Аргаяшского района Челябинской области Курмангазы Уруспаева, задержанного по подозрению в мошенничестве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Как сообщал источник, Уруспаева задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
"Центральный райсуд Челябинска избрал задержанному меру пресечения в виде ареста на два месяца", - сказал собеседник агентства.
Источник ранее уточнял, что подозреваемый за 5 миллионов рублей обещал решить вопрос об условном наказании бывшему руководителю строительной фирмы, совершившему хищение федеральных средств при исполнении государственного оборонного заказа.
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ПроисшествияЧелябинская областьРоссияСитуация с исполнением гособоронзаказа
 
 
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