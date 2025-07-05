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Районного прокурора в Челябинской области заподозрили в мошенничестве
Районного прокурора в Челябинской области заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 05.07.2025
Районного прокурора в Челябинской области заподозрили в мошенничестве
Прокурора Аргаяшского района Курмангазы Уруспаева задержали в Челябинской области, его подозревают в мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T21:52:00+03:00
2025-07-05T21:52:00+03:00
2025-07-05T21:47:00+03:00
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 июл - РИА Новости. Прокурора Аргаяшского района Курмангазы Уруспаева задержали в Челябинской области, его подозревают в мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. "Прокурора Аргаяшского района Курмангазы Уруспаева задержали в Челябинской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что подозреваемый обещал за полученные 5 миллионов рублей решить вопрос об условном наказании бывшему руководителю строительной фирмы, совершившему хищение федеральных средств при исполнении государственного оборонного заказа.
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происшествия, челябинская область, россия
Происшествия, Челябинская область, Россия
Районного прокурора в Челябинской области заподозрили в мошенничестве
Прокурора Уруспаева задержали в Челябинской области по делу о мошенничестве