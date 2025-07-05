Рейтинг@Mail.ru
На ВДНХ проходит выставка-пристройство животных из городских приютов - РИА Новости, 05.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
13:59 05.07.2025 (обновлено: 16:56 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/pristroystvo-2027369788.html
На ВДНХ проходит выставка-пристройство животных из городских приютов
На ВДНХ проходит выставка-пристройство животных из городских приютов - РИА Новости, 05.07.2025
На ВДНХ проходит выставка-пристройство животных из городских приютов
Выставка и пристройство животных из городских приютов проходит на ВДНХ в Москве в субботу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T13:59:00+03:00
2025-07-05T16:56:00+03:00
хорошие новости
общество
городское хозяйство москвы
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027369323_2:0:1223:687_1920x0_80_0_0_2c50bb2a347812bc9012eafbe31b8191.jpg
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Выставка и пристройство животных из городских приютов проходит на ВДНХ в Москве в субботу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Прямо сейчас на ВДНХ проходит выставка-пристройство животных из городских приютов. На выставку приехали 12 кошек и 13 собак из приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград" ГБУ "Доринвест". Все животные социализированы, здоровы и привиты", — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что с подопечными приютов можно познакомиться и пообщаться, а понравившееся животное забрать домой, предварительно заключив договор. О характерах питомцев рассказывают специалисты и волонтеры ГБУ "Доринвест". Они дают советы по уходу за собаками и кошками и их адаптации в новом доме. Выставка проходит у Музея городского хозяйства Москвы, павильон № 5.
https://realty.ria.ru/20250627/zhivotnye-2025266377.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027369323_88:0:1004:687_1920x0_80_0_0_7ad551a64a439d38567263183f39e026.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, москва
Хорошие новости, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва
На ВДНХ проходит выставка-пристройство животных из городских приютов

На ВДНХ на выставку-пристройство привезли 12 кошек и 13 собак из двух приютов

© комплекс городского хозяйства МосквыВыставка-пристройство животных из городских приютов на ВДНХ. Кадр видео
Выставка-пристройство животных из городских приютов на ВДНХ. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© комплекс городского хозяйства Москвы
Выставка-пристройство животных из городских приютов на ВДНХ. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Выставка и пристройство животных из городских приютов проходит на ВДНХ в Москве в субботу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Прямо сейчас на ВДНХ проходит выставка-пристройство животных из городских приютов. На выставку приехали 12 кошек и 13 собак из приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград" ГБУ "Доринвест". Все животные социализированы, здоровы и привиты", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что с подопечными приютов можно познакомиться и пообщаться, а понравившееся животное забрать домой, предварительно заключив договор. О характерах питомцев рассказывают специалисты и волонтеры ГБУ "Доринвест". Они дают советы по уходу за собаками и кошками и их адаптации в новом доме. Выставка проходит у Музея городского хозяйства Москвы, павильон № 5.
Щенок играет на природе - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Уголок для хвоста
27 июня, 10:00
 
Хорошие новостиОбществоГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала