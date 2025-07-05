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На ВДНХ проходит выставка-пристройство животных из городских приютов
На ВДНХ проходит выставка-пристройство животных из городских приютов - РИА Новости, 05.07.2025
На ВДНХ проходит выставка-пристройство животных из городских приютов
Выставка и пристройство животных из городских приютов проходит на ВДНХ в Москве в субботу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T13:59:00+03:00
2025-07-05T13:59:00+03:00
2025-07-05T16:56:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Выставка и пристройство животных из городских приютов проходит на ВДНХ в Москве в субботу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Прямо сейчас на ВДНХ проходит выставка-пристройство животных из городских приютов. На выставку приехали 12 кошек и 13 собак из приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград" ГБУ "Доринвест". Все животные социализированы, здоровы и привиты", — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что с подопечными приютов можно познакомиться и пообщаться, а понравившееся животное забрать домой, предварительно заключив договор. О характерах питомцев рассказывают специалисты и волонтеры ГБУ "Доринвест". Они дают советы по уходу за собаками и кошками и их адаптации в новом доме. Выставка проходит у Музея городского хозяйства Москвы, павильон № 5.
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РИА Новости
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общество, городское хозяйство москвы, москва
Хорошие новости, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва
На ВДНХ проходит выставка-пристройство животных из городских приютов
На ВДНХ на выставку-пристройство привезли 12 кошек и 13 собак из двух приютов