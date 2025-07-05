https://ria.ru/20250705/primore-2027332684.html

В Приморском крае объявили штормовое предупреждение

В Приморском крае объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 05.07.2025

В Приморском крае объявили штормовое предупреждение

Спасатели объявили штормовое предупреждение в Приморском крае, порывы ветра достигнут 20 метров в секунду, сообщает в субботу ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T04:58:00+03:00

2025-07-05T04:58:00+03:00

2025-07-05T04:58:00+03:00

приморский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАГАДАН, 5 июл - РИА Новости. Спасатели объявили штормовое предупреждение в Приморском крае, порывы ветра достигнут 20 метров в секунду, сообщает в субботу ГУ МЧС России по региону. "Внимание! Штормовое предупреждение! Ночью и утром 6 июля под влиянием атмосферного фронта в Приморском крае пройдут кратковременные дожди, в северной половине – местами ливни с грозами с количеством 15-45 миллиметров", - говорится в сообщении. Дополняется, что в крае ожидаются грозы и ветер 15-20 метров в секунду.

https://ria.ru/20250703/primore-2026853205.html

приморский край

россия

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приморский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)