https://ria.ru/20250705/primore-2027332684.html
В Приморском крае объявили штормовое предупреждение
В Приморском крае объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 05.07.2025
В Приморском крае объявили штормовое предупреждение
Спасатели объявили штормовое предупреждение в Приморском крае, порывы ветра достигнут 20 метров в секунду, сообщает в субботу ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T04:58:00+03:00
2025-07-05T04:58:00+03:00
2025-07-05T04:58:00+03:00
приморский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАГАДАН, 5 июл - РИА Новости. Спасатели объявили штормовое предупреждение в Приморском крае, порывы ветра достигнут 20 метров в секунду, сообщает в субботу ГУ МЧС России по региону. "Внимание! Штормовое предупреждение! Ночью и утром 6 июля под влиянием атмосферного фронта в Приморском крае пройдут кратковременные дожди, в северной половине – местами ливни с грозами с количеством 15-45 миллиметров", - говорится в сообщении. Дополняется, что в крае ожидаются грозы и ветер 15-20 метров в секунду.
https://ria.ru/20250703/primore-2026853205.html
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приморский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Приморский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморском крае объявили штормовое предупреждение
МЧС: в Приморском крае объявили штормовое предупреждение