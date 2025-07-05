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В Приморском крае объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 05.07.2025
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https://ria.ru/20250705/primore-2027332684.html
В Приморском крае объявили штормовое предупреждение
В Приморском крае объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 05.07.2025
В Приморском крае объявили штормовое предупреждение
Спасатели объявили штормовое предупреждение в Приморском крае, порывы ветра достигнут 20 метров в секунду, сообщает в субботу ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 05.07.2025
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2025-07-05T04:58:00+03:00
приморский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАГАДАН, 5 июл - РИА Новости. Спасатели объявили штормовое предупреждение в Приморском крае, порывы ветра достигнут 20 метров в секунду, сообщает в субботу ГУ МЧС России по региону. "Внимание! Штормовое предупреждение! Ночью и утром 6 июля под влиянием атмосферного фронта в Приморском крае пройдут кратковременные дожди, в северной половине – местами ливни с грозами с количеством 15-45 миллиметров", - говорится в сообщении. Дополняется, что в крае ожидаются грозы и ветер 15-20 метров в секунду.
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приморский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Приморский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморском крае объявили штормовое предупреждение

МЧС: в Приморском крае объявили штормовое предупреждение

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МАГАДАН, 5 июл - РИА Новости. Спасатели объявили штормовое предупреждение в Приморском крае, порывы ветра достигнут 20 метров в секунду, сообщает в субботу ГУ МЧС России по региону.
"Внимание! Штормовое предупреждение! Ночью и утром 6 июля под влиянием атмосферного фронта в Приморском крае пройдут кратковременные дожди, в северной половине – местами ливни с грозами с количеством 15-45 миллиметров", - говорится в сообщении.
Дополняется, что в крае ожидаются грозы и ветер 15-20 метров в секунду.
Вид на Владивосток - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за жары
3 июля, 04:34
 
Приморский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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