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В Москве стартовал татаро-башкирский праздник Сабантуй

В Москве стартовал татаро-башкирский праздник Сабантуй - РИА Новости, 05.07.2025

В Москве стартовал татаро-башкирский праздник Сабантуй

Татаро-башкирский праздник Сабантуй официально открыт в столичном парке Коломенское, в нем принимают участие более 200 тысяч человек, передает корреспондент РИА РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T14:12:00+03:00

2025-07-05T14:12:00+03:00

2025-07-05T14:12:00+03:00

москва

республика башкортостан

московская область (подмосковье)

общество

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Татаро-башкирский праздник Сабантуй официально открыт в столичном парке Коломенское, в нем принимают участие более 200 тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости. "В парке Коломенское в Москве дан официальный старт проведению татаро-башкирского праздника Сабантуй. По нашим данным, в празднике принимают участие порядка 200 тысяч человек. Особое внимание оргкомитет уделил проведению детского Сабантуя и массовых мероприятий, в которых главные роли отведены военнослужащим СВО, их семьям и близким", - рассказал РИА Новости глава татарской национально-культурной автономии города Москвы Фарит Фарисов. По его словам, программа включает концерты профессиональных и самодеятельных коллективов, традиционную борьбу на поясах, проект "Кухня народов мира", посещение гостями праздника аутентичных башкирских и татарских деревень, дискотека "Ночной Сабантуй", мастер-классы, круглые столы на темы приумножения национальных традиций, духовности, патриотизма и другие мероприятия. Организаторами Сабантуя выступили правительства Москвы, Татарстана, Башкортостана, татарская национально-культурная автономия Москвы. Среди официальных гостей - представители правительств-организаторов, российского госруководства, Московской области, видные культурные и общественные деятели.

https://ria.ru/20250427/sabantuy-2013728637.html

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республика башкортостан

московская область (подмосковье)

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татаро-башкирский праздник Сабантуй в столичном парке Коломенское Татаро-башкирский праздник Сабантуй официально открыт в столичном парке Коломенское, в нем принимают участие более 200 тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости. Программа включает концерты профессиональных и самодеятельных коллективов, традиционную борьбу на поясах, проект "Кухня народов мира", дискотеку "Ночной Сабантуй", мастер-классы и многое другое, рассказал агентству глава татарской национально-культурной автономии Москвы Фарит Фарисов. 2025-07-05T14:12 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, республика башкортостан, московская область (подмосковье), общество, республика татарстан (татарстан)