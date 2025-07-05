https://ria.ru/20250705/praud-2027361012.html

На Западе выступили с неожиданным призывом для решения конфликта на Украине

На Западе выступили с неожиданным призывом для решения конфликта на Украине - РИА Новости, 05.07.2025

На Западе выступили с неожиданным призывом для решения конфликта на Украине

Смягчение западных санкций против России может придать импульс скорейшему урегулированию конфликта на Украине, пишет британский дипломат Иэн Прауд в статье для... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T12:53:00+03:00

2025-07-05T12:53:00+03:00

2025-07-05T12:53:00+03:00

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Смягчение западных санкций против России может придать импульс скорейшему урегулированию конфликта на Украине, пишет британский дипломат Иэн Прауд в статье для Strategic Culture."Очевидно, что и России, и Украине необходимо найти стимулы для прекращения боевых действий. Один из таких стимулов касается санкций", — говорится в публикации.Как отмечает автор статьи, никакие наложенные на Россию рестрикции не смогли изменить основы экономической модели страны. В то же время Украина постоянно балансирует на грани банкротства, добавил Прауд."Европе пришлось нести не только прямые экономические издержки от введенных ею санкций, но и дополнительные расходы на поддержание экономики Украины на плаву во время боевых действий. Это давление будет только расти по мере того, как США сократят свои финансовые обязательства", — заключил эксперт.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент России Владимир Путин, основная цель Вашингтона и его союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Москва справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.

https://ria.ru/20250705/ukraina-2027350177.html

https://ria.ru/20250704/ssha-2026936170.html

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в мире, украина, россия, европа, сша