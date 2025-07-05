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В Забайкалье сняли режим ЧС из-за природных пожаров

В Забайкалье сняли режим ЧС из-за природных пожаров - РИА Новости, 05.07.2025

В Забайкалье сняли режим ЧС из-за природных пожаров

Власти сняли режим ЧС в лесах по пожарам в Забайкальском крае, возгорания практически ликвидированы, сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T11:18:00+03:00

2025-07-05T11:18:00+03:00

2025-07-05T14:56:00+03:00

происшествия

забайкальский край

александр осипов

природные пожары в россии

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МАГАДАН, 5 июл — РИА Новости. Власти сняли режим ЧС в лесах по пожарам в Забайкальском крае, возгорания практически ликвидированы, сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. "Подписано постановление об отмене ЧС в лесах. Пожары практически ликвидированы. Введен режим ЧС в четырех округах края для устранения последствий прошедших ливней", — написал Осипов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html

забайкальский край

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, забайкальский край, александр осипов, природные пожары в россии