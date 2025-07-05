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В Забайкалье сняли режим ЧС из-за природных пожаров
В Забайкалье сняли режим ЧС из-за природных пожаров - РИА Новости, 05.07.2025
В Забайкалье сняли режим ЧС из-за природных пожаров
Власти сняли режим ЧС в лесах по пожарам в Забайкальском крае, возгорания практически ликвидированы, сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T11:18:00+03:00
2025-07-05T11:18:00+03:00
2025-07-05T14:56:00+03:00
происшествия
забайкальский край
александр осипов
природные пожары в россии
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МАГАДАН, 5 июл — РИА Новости. Власти сняли режим ЧС в лесах по пожарам в Забайкальском крае, возгорания практически ликвидированы, сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. "Подписано постановление об отмене ЧС в лесах. Пожары практически ликвидированы. Введен режим ЧС в четырех округах края для устранения последствий прошедших ливней", — написал Осипов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, забайкальский край, александр осипов, природные пожары в россии
Происшествия, Забайкальский край, Александр Осипов, Природные пожары в России
В Забайкалье сняли режим ЧС из-за природных пожаров
Осипов отменил режим ЧС в Забайкалье из-за природных пожаров