Рейтинг@Mail.ru
В Забайкалье сняли режим ЧС из-за природных пожаров - РИА Новости, 05.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:18 05.07.2025 (обновлено: 14:56 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/pozhary-2027352390.html
В Забайкалье сняли режим ЧС из-за природных пожаров
В Забайкалье сняли режим ЧС из-за природных пожаров - РИА Новости, 05.07.2025
В Забайкалье сняли режим ЧС из-за природных пожаров
Власти сняли режим ЧС в лесах по пожарам в Забайкальском крае, возгорания практически ликвидированы, сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T11:18:00+03:00
2025-07-05T14:56:00+03:00
происшествия
забайкальский край
александр осипов
природные пожары в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/45208/00/452080047_0:83:1601:983_1920x0_80_0_0_7e00f90bc5b3d692d65abb98bf6cff9d.jpg
МАГАДАН, 5 июл — РИА Новости. Власти сняли режим ЧС в лесах по пожарам в Забайкальском крае, возгорания практически ликвидированы, сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. "Подписано постановление об отмене ЧС в лесах. Пожары практически ликвидированы. Введен режим ЧС в четырех округах края для устранения последствий прошедших ливней", — написал Осипов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html
забайкальский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/45208/00/452080047_90:0:1510:1065_1920x0_80_0_0_b06af1a0ec036f31c7b5a1ed52da0548.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, забайкальский край, александр осипов, природные пожары в россии
Происшествия, Забайкальский край, Александр Осипов, Природные пожары в России
В Забайкалье сняли режим ЧС из-за природных пожаров

Осипов отменил режим ЧС в Забайкалье из-за природных пожаров

© РИА Новости / Андрей КозловТушение лесных пожаров в Забайкальском крае
Тушение лесных пожаров в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Андрей Козлов
Тушение лесных пожаров в Забайкальском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАГАДАН, 5 июл — РИА Новости. Власти сняли режим ЧС в лесах по пожарам в Забайкальском крае, возгорания практически ликвидированы, сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
"Подписано постановление об отмене ЧС в лесах. Пожары практически ликвидированы. Введен режим ЧС в четырех округах края для устранения последствий прошедших ливней", — написал Осипов в своем Telegram-канале.
Сотрудник пожарной службы МЧС России тушит лесной пожар - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Путин поручил МЧС своевременно реагировать на лесные пожары
14 апреля, 17:33
 
ПроисшествияЗабайкальский крайАлександр ОсиповПриродные пожары в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала