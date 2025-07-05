https://ria.ru/20250705/pozhar-2027391760.html

На северо-западе Москвы загорелось административное здание

На северо-западе Москвы загорелось административное здание - РИА Новости, 05.07.2025

На северо-западе Москвы загорелось административное здание

Пожар в двухэтажном административном здании ликвидируют на улице Маршала Катукова на северо-западе Москвы, оттуда эвакуировались порядка 100 человек, сообщает... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T17:07:00+03:00

2025-07-05T17:07:00+03:00

2025-07-05T17:16:00+03:00

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027392184_0:175:809:630_1920x0_80_0_0_289b1adfb92a6356e48a4711f6e17f16.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пожар в двухэтажном административном здании ликвидируют на улице Маршала Катукова на северо-западе Москвы, оттуда эвакуировались порядка 100 человек, сообщает главное управление МЧС по столице."Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на северо-западе Москвы. На улице Маршала Катукова, с кровли двухэтажного административного здания наблюдается белый дым. Пожарные расчеты газодымозащитной службы проводят разведку. По предварительным данным, произошло загорание утеплителя вентилируемого фасада", - говорится в Telegram-канале ведомства.Уточняется, что до прибытия пожарных расчетов здание покинули порядка 100 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20250705/pozhar-2027366398.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия