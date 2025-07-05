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На северо-западе Москвы загорелось административное здание
На северо-западе Москвы загорелось административное здание - РИА Новости, 05.07.2025
На северо-западе Москвы загорелось административное здание
Пожар в двухэтажном административном здании ликвидируют на улице Маршала Катукова на северо-западе Москвы, оттуда эвакуировались порядка 100 человек, сообщает... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T17:07:00+03:00
2025-07-05T17:07:00+03:00
2025-07-05T17:16:00+03:00
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пожар в двухэтажном административном здании ликвидируют на улице Маршала Катукова на северо-западе Москвы, оттуда эвакуировались порядка 100 человек, сообщает главное управление МЧС по столице."Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на северо-западе Москвы. На улице Маршала Катукова, с кровли двухэтажного административного здания наблюдается белый дым. Пожарные расчеты газодымозащитной службы проводят разведку. По предварительным данным, произошло загорание утеплителя вентилируемого фасада", - говорится в Telegram-канале ведомства.Уточняется, что до прибытия пожарных расчетов здание покинули порядка 100 человек. Сведений о пострадавших не поступало.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
На северо-западе Москвы загорелось административное здание
На улице Маршала Катукова в Москве загорелось 2-этажное административное здание