https://ria.ru/20250705/pomosch-2027343157.html

В США раскрыли, как Украина ответила на решение Трампа по оружию

В США раскрыли, как Украина ответила на решение Трампа по оружию - РИА Новости, 05.07.2025

В США раскрыли, как Украина ответила на решение Трампа по оружию

Решение Вашингтона вызвало панику в Киеве, побудив Министерство иностранных дел Украины вызвать высокопоставленного чиновника из посольства США", — говорится в... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T09:17:00+03:00

2025-07-05T09:17:00+03:00

2025-07-05T10:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

дональд трамп

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Приостановка президентом США Дональдом Трампом выделения помощи Украине спровоцировала резкую реакцию Киева, пишет Responsible Statecraft. "Решение Вашингтона вызвало панику в Киеве, побудив Министерство иностранных дел Украины вызвать высокопоставленного чиновника из посольства США", — говорится в публикации. В статье отмечается, что на фоне ударов российских военных, Киев остается без критически важных поставок. Издание добавляет, что Вашингтон пошел на такой шаг из-за того, что его собственные запасы ракет для ПВО практически исчерпались. О приостановке поставок во вторник сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC этот факт и объяснила такое решение необходимостью поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия получает Украина, тем ближе окончание специальной военной операции.

https://ria.ru/20250705/kiev-2027340943.html

https://ria.ru/20250705/tramp-2027347423.html

киев

украина

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в мире, киев, украина, дональд трамп, вашингтон (штат)