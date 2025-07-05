В США раскрыли, как Украина ответила на решение Трампа по оружию
RS: решение Трампа приостановить помощь Украине вызвало панику в Киеве
© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Приостановка президентом США Дональдом Трампом выделения помощи Украине спровоцировала резкую реакцию Киева, пишет Responsible Statecraft.
"Решение Вашингтона вызвало панику в Киеве, побудив Министерство иностранных дел Украины вызвать высокопоставленного чиновника из посольства США", — говорится в публикации.
"Решение Вашингтона вызвало панику в Киеве, побудив Министерство иностранных дел Украины вызвать высокопоставленного чиновника из посольства США", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что на фоне ударов российских военных, Киев остается без критически важных поставок.
Издание добавляет, что Вашингтон пошел на такой шаг из-за того, что его собственные запасы ракет для ПВО практически исчерпались.
О приостановке поставок во вторник сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC этот факт и объяснила такое решение необходимостью поставить интересы Америки на первое место.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия получает Украина, тем ближе окончание специальной военной операции.
Издание добавляет, что Вашингтон пошел на такой шаг из-за того, что его собственные запасы ракет для ПВО практически исчерпались.
О приостановке поставок во вторник сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC этот факт и объяснила такое решение необходимостью поставить интересы Америки на первое место.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия получает Украина, тем ближе окончание специальной военной операции.