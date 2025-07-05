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В США раскрыли, как Украина ответила на решение Трампа по оружию - РИА Новости, 05.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:17 05.07.2025 (обновлено: 10:01 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/pomosch-2027343157.html
В США раскрыли, как Украина ответила на решение Трампа по оружию
В США раскрыли, как Украина ответила на решение Трампа по оружию - РИА Новости, 05.07.2025
В США раскрыли, как Украина ответила на решение Трампа по оружию
Решение Вашингтона вызвало панику в Киеве, побудив Министерство иностранных дел Украины вызвать высокопоставленного чиновника из посольства США", — говорится в... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T09:17:00+03:00
2025-07-05T10:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
дональд трамп
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Приостановка президентом США Дональдом Трампом выделения помощи Украине спровоцировала резкую реакцию Киева, пишет Responsible Statecraft. "Решение Вашингтона вызвало панику в Киеве, побудив Министерство иностранных дел Украины вызвать высокопоставленного чиновника из посольства США", — говорится в публикации. В статье отмечается, что на фоне ударов российских военных, Киев остается без критически важных поставок. Издание добавляет, что Вашингтон пошел на такой шаг из-за того, что его собственные запасы ракет для ПВО практически исчерпались. О приостановке поставок во вторник сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC этот факт и объяснила такое решение необходимостью поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия получает Украина, тем ближе окончание специальной военной операции.
https://ria.ru/20250705/kiev-2027340943.html
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киев
украина
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в мире, киев, украина, дональд трамп, вашингтон (штат)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Дональд Трамп, Вашингтон (штат)
В США раскрыли, как Украина ответила на решение Трампа по оружию

RS: решение Трампа приостановить помощь Украине вызвало панику в Киеве

© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Приостановка президентом США Дональдом Трампом выделения помощи Украине спровоцировала резкую реакцию Киева, пишет Responsible Statecraft.

"Решение Вашингтона вызвало панику в Киеве, побудив Министерство иностранных дел Украины вызвать высокопоставленного чиновника из посольства США", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что на фоне ударов российских военных, Киев остается без критически важных поставок.

Издание добавляет, что Вашингтон пошел на такой шаг из-за того, что его собственные запасы ракет для ПВО практически исчерпались.

О приостановке поставок во вторник сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC этот факт и объяснила такое решение необходимостью поставить интересы Америки на первое место.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия получает Украина, тем ближе окончание специальной военной операции.
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10:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаДональд ТрампВашингтон (штат)
 
 
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