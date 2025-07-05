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Показания в деле тестя Прилучного говорят о его причастности к преступлению - РИА Новости, 05.07.2025
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Шоубиз
 
04:19 05.07.2025 (обновлено: 05:54 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/pokazaniya-2027331816.html
Показания в деле тестя Прилучного говорят о его причастности к преступлению
Показания в деле тестя Прилучного говорят о его причастности к преступлению - РИА Новости, 05.07.2025
Показания в деле тестя Прилучного говорят о его причастности к преступлению
Показания ряда лиц, привлеченных по уголовному делу тестя актера Павла Прилучного Аршака Брутяна, свидетельствуют об имевшем место событии преступления и об... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T04:19:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Показания ряда лиц, привлеченных по уголовному делу тестя актера Павла Прилучного Аршака Брутяна, свидетельствуют об имевшем место событии преступления и об обоснованных подозрениях в причастности к нему Брутяна, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "С учетом материалов следствия, показаний ряда привлеченных по делу лиц, в исследованных судом материалах содержатся достаточные данные об имевшем место событии преступления и об обоснованных подозрениях в причастности к нему Брутяна", — сказано в документах. Как ранее заявили РИА Новости в правоохранительных органах, Аршак Брутян, отец Зепюр Прилучной-Брутян, тесть актера, объявлен в международный розыск и заочно арестован в Москве по делу о незаконной организации и проведении азартных игр. Брутяну заочно предъявлено обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения или сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Некоторые СМИ в марте 2024 года сообщали о задержании Брутяна и ряда других лиц за организацию работы подпольного казино в Москве. Они же позднее указывали, что мужчину отпустили после беседы с полицейскими.
https://ria.ru/20250705/rjad-2027328815.html
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Показания в деле тестя Прилучного говорят о его причастности к преступлению

Показания в деле Брутяна говорят о его причастности к преступлению

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Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Показания ряда лиц, привлеченных по уголовному делу тестя актера Павла Прилучного Аршака Брутяна, свидетельствуют об имевшем место событии преступления и об обоснованных подозрениях в причастности к нему Брутяна, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«
"С учетом материалов следствия, показаний ряда привлеченных по делу лиц, в исследованных судом материалах содержатся достаточные данные об имевшем место событии преступления и об обоснованных подозрениях в причастности к нему Брутяна", — сказано в документах.
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По делу тестя Прилучного о подпольных казино привлекли ряд лиц
02:59
Как ранее заявили РИА Новости в правоохранительных органах, Аршак Брутян, отец Зепюр Прилучной-Брутян, тесть актера, объявлен в международный розыск и заочно арестован в Москве по делу о незаконной организации и проведении азартных игр.
Брутяну заочно предъявлено обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения или сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
Некоторые СМИ в марте 2024 года сообщали о задержании Брутяна и ряда других лиц за организацию работы подпольного казино в Москве. Они же позднее указывали, что мужчину отпустили после беседы с полицейскими.
Актер Павел Прилучный - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Правоохранители знают, где скрывается объявленный в розыск тесть Прилучного
19 июня, 07:16
 
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