https://ria.ru/20250705/pokazaniya-2027331816.html

Показания в деле тестя Прилучного говорят о его причастности к преступлению

Показания в деле тестя Прилучного говорят о его причастности к преступлению - РИА Новости, 05.07.2025

Показания в деле тестя Прилучного говорят о его причастности к преступлению

Показания ряда лиц, привлеченных по уголовному делу тестя актера Павла Прилучного Аршака Брутяна, свидетельствуют об имевшем место событии преступления и об... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T04:19:00+03:00

2025-07-05T04:19:00+03:00

2025-07-05T05:54:00+03:00

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Показания ряда лиц, привлеченных по уголовному делу тестя актера Павла Прилучного Аршака Брутяна, свидетельствуют об имевшем место событии преступления и об обоснованных подозрениях в причастности к нему Брутяна, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "С учетом материалов следствия, показаний ряда привлеченных по делу лиц, в исследованных судом материалах содержатся достаточные данные об имевшем место событии преступления и об обоснованных подозрениях в причастности к нему Брутяна", — сказано в документах. Как ранее заявили РИА Новости в правоохранительных органах, Аршак Брутян, отец Зепюр Прилучной-Брутян, тесть актера, объявлен в международный розыск и заочно арестован в Москве по делу о незаконной организации и проведении азартных игр. Брутяну заочно предъявлено обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения или сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Некоторые СМИ в марте 2024 года сообщали о задержании Брутяна и ряда других лиц за организацию работы подпольного казино в Москве. Они же позднее указывали, что мужчину отпустили после беседы с полицейскими.

https://ria.ru/20250705/rjad-2027328815.html

https://ria.ru/20250619/priluchnyy-2023779600.html

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происшествия, москва