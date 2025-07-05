https://ria.ru/20250705/pogibshie-2027341290.html

Число погибших из-за наводнений в Техасе выросло до 24

Число погибших из-за наводнений в Техасе выросло до 24 - РИА Новости, 05.07.2025

Число погибших из-за наводнений в Техасе выросло до 24

Число погибших в результате наводнений в округе Керр американского штата Техас увеличилось до 24, сообщает телеканал ABC со ссылкой на окружного шерифа Ларри Л. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T08:44:00+03:00

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Число погибших в результате наводнений в округе Керр американского штата Техас увеличилось до 24, сообщает телеканал ABC со ссылкой на окружного шерифа Ларри Л. Лейту. Ранее телеканал CNN сообщал о 13 погибших и около 20 пропавших без вести. "Число погибших из-за разрушительных наводнений в центральном Техасе возросло до 24", - говорится в сообщении. Телеканал отмечает, что точное количество пропавших без вести до сих пор неизвестно. Национальная метеорологическая служба США в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. Как писал телеканал CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с "разрушительным наводнением" в районе округа Керр.

https://ria.ru/20250705/pozhar-2027330178.html

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