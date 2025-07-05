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Число погибших из-за наводнений в Техасе выросло до 24 - РИА Новости, 05.07.2025
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08:44 05.07.2025 (обновлено: 09:53 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/pogibshie-2027341290.html
Число погибших из-за наводнений в Техасе выросло до 24
Число погибших из-за наводнений в Техасе выросло до 24 - РИА Новости, 05.07.2025
Число погибших из-за наводнений в Техасе выросло до 24
Число погибших в результате наводнений в округе Керр американского штата Техас увеличилось до 24, сообщает телеканал ABC со ссылкой на окружного шерифа Ларри Л. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T08:44:00+03:00
2025-07-05T09:53:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Число погибших в результате наводнений в округе Керр американского штата Техас увеличилось до 24, сообщает телеканал ABC со ссылкой на окружного шерифа Ларри Л. Лейту. Ранее телеканал CNN сообщал о 13 погибших и около 20 пропавших без вести. "Число погибших из-за разрушительных наводнений в центральном Техасе возросло до 24", - говорится в сообщении. Телеканал отмечает, что точное количество пропавших без вести до сих пор неизвестно. Национальная метеорологическая служба США в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. Как писал телеканал CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с "разрушительным наводнением" в районе округа Керр.
https://ria.ru/20250705/pozhar-2027330178.html
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сша, техас, в мире
США, Техас, В мире
Число погибших из-за наводнений в Техасе выросло до 24

Число погибших из-за наводнений в округе Керр в Техасе увеличилось до 24

© AP Photo / Eric VrynПоисково-спасательный отряд на надувной лодке во время наводнения в Техасе, США
Поисково-спасательный отряд на надувной лодке во время наводнения в Техасе, США - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© AP Photo / Eric Vryn
Поисково-спасательный отряд на надувной лодке во время наводнения в Техасе, США
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Число погибших в результате наводнений в округе Керр американского штата Техас увеличилось до 24, сообщает телеканал ABC со ссылкой на окружного шерифа Ларри Л. Лейту.
Ранее телеканал CNN сообщал о 13 погибших и около 20 пропавших без вести.
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"Число погибших из-за разрушительных наводнений в центральном Техасе возросло до 24", - говорится в сообщении.
Телеканал отмечает, что точное количество пропавших без вести до сих пор неизвестно.
Национальная метеорологическая служба США в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. Как писал телеканал CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с "разрушительным наводнением" в районе округа Керр.
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