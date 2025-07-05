https://ria.ru/20250705/osago-2027333092.html
Глава РСА рассказал, как снизить стоимость ОСАГО для водителей без опыта
Глава РСА рассказал, как снизить стоимость ОСАГО для водителей без опыта - РИА Новости, 05.07.2025
Глава РСА рассказал, как снизить стоимость ОСАГО для водителей без опыта
Водителям, которые получили права и не имеют опыта, стоит как можно раньше приобрети свой первый полис ОСАГО, даже если они пока не собираются водить машину,... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T05:07:00+03:00
2025-07-05T05:07:00+03:00
2025-07-05T05:07:00+03:00
общество
евгений уфимцев
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Водителям, которые получили права и не имеют опыта, стоит как можно раньше приобрети свой первый полис ОСАГО, даже если они пока не собираются водить машину, чтобы снизить стоимость страховки в будущем, рассказал РИА Новости президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. "Приобретая полис ОСАГО впервые, водитель попадает в базу страховщиков, и с первого дня ему начинают начисляться бонусы КБМ (коэффициент бонус-малус)", - пояснил Уфимцев. Таким образом, по его словам, водитель начнет получать баллы за отсутствие ДТП, даже если не будет садиться за руль. Коэффициент бонус-малус отражает страховую историю водителя и влияет на стоимость страховки. При оформлении первого полиса молодой водитель получает коэффициент 1,17. Минимальный КБМ 0,46 получают водители при безаварийной езде от 10 лет, он дает скидку более 50% на полис ОСАГО. Максимальный коэффициент 3,92 устанавливается при частых ДТП по вине водителя и значительно увеличивает стоимость страховки. "Часто бывает, что молодые люди получают права, но не сразу начинают водить автомобиль. В этом случае будет выгодно купить короткий полис ОСАГО", - сказал глава РСА. В прошлом году появились полисы ОСАГО с очень коротким сроком действия - от одного дня. Стоимость однодневного полиса незначительна в сравнении с годовым, достаточно первый раз приобрести его, чтобы водитель был внесен в базу страховщиков и начал получать бонусы. На КБМ и в конечном счете на цену ОСАГО влияет только количество ДТП по вине водителя. Перерыв в страховании никак не влияет на значение коэффициента. "Принцип такой: нет ДТП - снижается цена. И все", - сказал Уфимцев. Таким образом, купив первый раз короткий полис, водитель начнет получать баллы даже без продления страховки и без практического опыта на дороге.
https://ria.ru/20250701/shtrafy-2026421436.html
https://ria.ru/20250420/osago-2012343851.html
https://ria.ru/20250428/osago-2013859785.html
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общество, евгений уфимцев, осаго
Общество, Евгений Уфимцев, ОСАГО
Глава РСА рассказал, как снизить стоимость ОСАГО для водителей без опыта
Глава РСА Уфимцев: водителям без опыта стоит как можно раньше приобрести ОСАГО
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Водителям, которые получили права и не имеют опыта, стоит как можно раньше приобрети свой первый полис ОСАГО, даже если они пока не собираются водить машину, чтобы снизить стоимость страховки в будущем, рассказал РИА Новости президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.
"Приобретая полис ОСАГ
О впервые, водитель попадает в базу страховщиков, и с первого дня ему начинают начисляться бонусы КБМ (коэффициент бонус-малус)", - пояснил Уфимцев
.
Таким образом, по его словам, водитель начнет получать баллы за отсутствие ДТП, даже если не будет садиться за руль.
Коэффициент бонус-малус отражает страховую историю водителя и влияет на стоимость страховки. При оформлении первого полиса молодой водитель получает коэффициент 1,17.
Минимальный КБМ 0,46 получают водители при безаварийной езде от 10 лет, он дает скидку более 50% на полис ОСАГО. Максимальный коэффициент 3,92 устанавливается при частых ДТП по вине водителя и значительно увеличивает стоимость страховки.
"Часто бывает, что молодые люди получают права, но не сразу начинают водить автомобиль. В этом случае будет выгодно купить короткий полис ОСАГО", - сказал глава РСА.
В прошлом году появились полисы ОСАГО с очень коротким сроком действия - от одного дня. Стоимость однодневного полиса незначительна в сравнении с годовым, достаточно первый раз приобрести его, чтобы водитель был внесен в базу страховщиков и начал получать бонусы.
На КБМ и в конечном счете на цену ОСАГО влияет только количество ДТП по вине водителя. Перерыв в страховании никак не влияет на значение коэффициента. "Принцип такой: нет ДТП - снижается цена. И все", - сказал Уфимцев.
Таким образом, купив первый раз короткий полис, водитель начнет получать баллы даже без продления страховки и без практического опыта на дороге.