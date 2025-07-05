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Тульской воздушно-десантной дивизии вручили орден Суворова - РИА Новости, 05.07.2025
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05:04 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/orden-2027332959.html
Тульской воздушно-десантной дивизии вручили орден Суворова
Тульской воздушно-десантной дивизии вручили орден Суворова - РИА Новости, 05.07.2025
Тульской воздушно-десантной дивизии вручили орден Суворова
Тульской 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии вручен орден Суворова, сообщили журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 05.07.2025
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2025-07-05T05:04:00+03:00
безопасность
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Тульской 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии вручен орден Суворова, сообщили журналистам в Минобороны России. "В Тульском академическом театре драмы состоялась торжественная церемония вручения 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии ордена Суворова", – сказали в оборонном ведомстве. Отмечается, что Тульская дивизия удостоена высокой награды за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе специальной военной операции. "Орден Суворова прикрепил к полотнищу Георгиевского знамени соединения временно исполняющий обязанности командующего Воздушно-десантными войсками генерал-майор Сергей Чубарыкин", – добавили в Минобороны. Чубарыкин на торжественной церемонии поздравил личный состав соединения с награждением высокой государственной наградой, отметив, что на протяжении своей истории дивизия была и остается примером доблестного служения Отечеству, пройдя героический путь от полей сражений Великой Отечественной войны до всех послевоенных вооруженных конфликтов.
https://ria.ru/20250620/nagrady-2024081905.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Тульской воздушно-десантной дивизии вручили орден Суворова

Минобороны: Тульской воздушно-десантной дивизии вручили орден Суворова

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Тульской 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии вручен орден Суворова, сообщили журналистам в Минобороны России.
"В Тульском академическом театре драмы состоялась торжественная церемония вручения 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии ордена Суворова", – сказали в оборонном ведомстве.
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Отмечается, что Тульская дивизия удостоена высокой награды за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе специальной военной операции.
"Орден Суворова прикрепил к полотнищу Георгиевского знамени соединения временно исполняющий обязанности командующего Воздушно-десантными войсками генерал-майор Сергей Чубарыкин", – добавили в Минобороны.
Чубарыкин на торжественной церемонии поздравил личный состав соединения с награждением высокой государственной наградой, отметив, что на протяжении своей истории дивизия была и остается примером доблестного служения Отечеству, пройдя героический путь от полей сражений Великой Отечественной войны до всех послевоенных вооруженных конфликтов.
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БезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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