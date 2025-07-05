https://ria.ru/20250705/orden-2027332959.html

Тульской воздушно-десантной дивизии вручили орден Суворова

Тульской воздушно-десантной дивизии вручили орден Суворова - РИА Новости, 05.07.2025

Тульской воздушно-десантной дивизии вручили орден Суворова

Тульской 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии вручен орден Суворова, сообщили журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T05:04:00+03:00

2025-07-05T05:04:00+03:00

2025-07-05T05:04:00+03:00

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Тульской 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии вручен орден Суворова, сообщили журналистам в Минобороны России. "В Тульском академическом театре драмы состоялась торжественная церемония вручения 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии ордена Суворова", – сказали в оборонном ведомстве. Отмечается, что Тульская дивизия удостоена высокой награды за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе специальной военной операции. "Орден Суворова прикрепил к полотнищу Георгиевского знамени соединения временно исполняющий обязанности командующего Воздушно-десантными войсками генерал-майор Сергей Чубарыкин", – добавили в Минобороны. Чубарыкин на торжественной церемонии поздравил личный состав соединения с награждением высокой государственной наградой, отметив, что на протяжении своей истории дивизия была и остается примером доблестного служения Отечеству, пройдя героический путь от полей сражений Великой Отечественной войны до всех послевоенных вооруженных конфликтов.

https://ria.ru/20250620/nagrady-2024081905.html

https://ria.ru/20250607/kazan-2021533911.html

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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)