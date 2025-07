https://ria.ru/20250705/opros-2027421732.html

Более половины британцев недовольны курсом правительства Стармера

2025-07-05T22:17:00+03:00

в мире

великобритания

кир стармер

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Более половины жителей Великобритании недовольны курсом, который избрало правительство страны под руководством премьера Кира Стармера, следует из опроса, проведенного консалтинговой компанией Electoral Calculus и компанией Find Out Now и опубликованного газетой Mirror. Согласно результатам исследования, 55% опрошенных считают, что Великобритания под руководством Стармера находится на "неправильном пути", противоположную точку зрения высказали лишь 8% респондентов. На вопрос о том, разделяет ли премьер-министр их ценности, 63% ответили отрицательно. При этом 48% заявили, что им неясно, за какие ценности выступает глава правительства. По данным опроса, почти половина британцев - 46% - считают, что лейбористкая партия Стармера концентрируется "не на тех вещах". На вопрос о том, насколько изменилось финансовое положение британских семей после вступления в должность Стармера, 46% респондентов ответили, что оно ухудшилось. Противоположного мнения придерживаются лишь 2% опрошенных. Опрос был проведен среди 2665 взрослых британцев в период с 3 по 4 июля. Статистическая погрешность не приводится. Февральский опрос компании YouGov показал, что правопопулистская партия Reform UK впервые обогнала правящую Лейбористскую партию в рейтинге одобрения. Согласно отдельному февральскому исследованию YouGov, лидер Reform UK Найджел Фараж опередил Стармера по рейтингу одобрения даже с учетом статистической погрешности. В начале мая газета Telegraph сообщала, что британские парламентарии-лейбористы недовольны Стармером из-за его "отсутствия" на внутриполитическом направлении. В июне исследование, проведенное компанией Find Out Now и опубликованное газетой Daily Mail, показало, что большинство британцев считают, что Стармер не удержится в должности до следующих всеобщих выборов.

великобритания

в мире, великобритания, кир стармер