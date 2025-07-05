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Более половины британцев недовольны курсом правительства Стармера
Более половины британцев недовольны курсом правительства Стармера - РИА Новости, 05.07.2025
Более половины британцев недовольны курсом правительства Стармера
Более половины жителей Великобритании недовольны курсом, который избрало правительство страны под руководством премьера Кира Стармера, следует из опроса,... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T22:17:00+03:00
2025-07-05T22:17:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Более половины жителей Великобритании недовольны курсом, который избрало правительство страны под руководством премьера Кира Стармера, следует из опроса, проведенного консалтинговой компанией Electoral Calculus и компанией Find Out Now и опубликованного газетой Mirror. Согласно результатам исследования, 55% опрошенных считают, что Великобритания под руководством Стармера находится на "неправильном пути", противоположную точку зрения высказали лишь 8% респондентов. На вопрос о том, разделяет ли премьер-министр их ценности, 63% ответили отрицательно. При этом 48% заявили, что им неясно, за какие ценности выступает глава правительства. По данным опроса, почти половина британцев - 46% - считают, что лейбористкая партия Стармера концентрируется "не на тех вещах". На вопрос о том, насколько изменилось финансовое положение британских семей после вступления в должность Стармера, 46% респондентов ответили, что оно ухудшилось. Противоположного мнения придерживаются лишь 2% опрошенных. Опрос был проведен среди 2665 взрослых британцев в период с 3 по 4 июля. Статистическая погрешность не приводится. Февральский опрос компании YouGov показал, что правопопулистская партия Reform UK впервые обогнала правящую Лейбористскую партию в рейтинге одобрения. Согласно отдельному февральскому исследованию YouGov, лидер Reform UK Найджел Фараж опередил Стармера по рейтингу одобрения даже с учетом статистической погрешности. В начале мая газета Telegraph сообщала, что британские парламентарии-лейбористы недовольны Стармером из-за его "отсутствия" на внутриполитическом направлении. В июне исследование, проведенное компанией Find Out Now и опубликованное газетой Daily Mail, показало, что большинство британцев считают, что Стармер не удержится в должности до следующих всеобщих выборов.
https://ria.ru/20250704/makron-2027195991.html
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в мире, великобритания, кир стармер
В мире, Великобритания, Кир Стармер
Более половины британцев недовольны курсом правительства Стармера
Mirror: около 55% британцев не одобряют курс правительства премьера Стармера
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости.
Более половины жителей Великобритании недовольны курсом, который избрало правительство страны под руководством премьера Кира Стармера, следует из опроса, проведенного консалтинговой компанией Electoral Calculus и компанией Find Out Now и опубликованного газетой Mirror
.
Согласно результатам исследования, 55% опрошенных считают, что Великобритания
под руководством Стармера
находится на "неправильном пути", противоположную точку зрения высказали лишь 8% респондентов.
На вопрос о том, разделяет ли премьер-министр их ценности, 63% ответили отрицательно. При этом 48% заявили, что им неясно, за какие ценности выступает глава правительства. По данным опроса, почти половина британцев - 46% - считают, что лейбористкая партия Стармера концентрируется "не на тех вещах".
На вопрос о том, насколько изменилось финансовое положение британских семей после вступления в должность Стармера, 46% респондентов ответили, что оно ухудшилось. Противоположного мнения придерживаются лишь 2% опрошенных.
Опрос был проведен среди 2665 взрослых британцев в период с 3 по 4 июля. Статистическая погрешность не приводится.
Февральский опрос компании YouGov показал, что правопопулистская партия Reform UK впервые обогнала правящую Лейбористскую партию в рейтинге одобрения. Согласно отдельному февральскому исследованию YouGov, лидер Reform UK Найджел Фараж опередил Стармера по рейтингу одобрения даже с учетом статистической погрешности. В начале мая газета Telegraph сообщала, что британские парламентарии-лейбористы недовольны Стармером из-за его "отсутствия" на внутриполитическом направлении. В июне исследование, проведенное компанией Find Out Now и опубликованное газетой Daily Mail, показало, что большинство британцев считают, что Стармер не удержится в должности до следующих всеобщих выборов.