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В Ельце объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 05.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:15 05.07.2025 (обновлено: 19:16 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/opasnost-2027401378.html
В Ельце объявили опасность атаки беспилотников
В Ельце объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 05.07.2025
В Ельце объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в городе Елец и Елецком муниципальном районе Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T19:15:00+03:00
2025-07-05T19:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
елец
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в городе Елец и Елецком муниципальном районе Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону в Telegram-канале. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Елец и Елецкого муниципального района", - говорится в сообщении ведомства. Также ранее был объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
елец
липецкая область
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елец, липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Елец, Липецкая область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Ельце объявили опасность атаки беспилотников

МЧС: в Елецком районе Липецкой области объявили красный уровень угрозы БПЛА

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие
Модульное укрытие - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в городе Елец и Елецком муниципальном районе Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону в Telegram-канале.
"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Елец и Елецкого муниципального района", - говорится в сообщении ведомства.
Также ранее был объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЕлецЛипецкая областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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