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В Ельце объявили опасность атаки беспилотников
В Ельце объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 05.07.2025
В Ельце объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в городе Елец и Елецком муниципальном районе Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T19:15:00+03:00
2025-07-05T19:15:00+03:00
2025-07-05T19:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
елец
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в городе Елец и Елецком муниципальном районе Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону в Telegram-канале. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Елец и Елецкого муниципального района", - говорится в сообщении ведомства. Также ранее был объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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елец, липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Елец, Липецкая область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Ельце объявили опасность атаки беспилотников
МЧС: в Елецком районе Липецкой области объявили красный уровень угрозы БПЛА