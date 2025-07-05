https://ria.ru/20250705/opasnost-2027330061.html

В Саратовской области объявили опасность атаки БПЛА

В Саратовской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 05.07.2025

В Саратовской области объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об угрозе БПЛА в регионе. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T03:29:00+03:00

2025-07-05T03:29:00+03:00

2025-07-05T03:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

саратовская область

роман бусаргин

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об угрозе БПЛА в регионе. "От министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250705/bespilotnik-2027326340.html

саратовская область

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саратовская область, роман бусаргин