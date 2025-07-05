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В Саратовской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 05.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:29 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/opasnost-2027330061.html
В Саратовской области объявили опасность атаки БПЛА
В Саратовской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 05.07.2025
В Саратовской области объявили опасность атаки БПЛА
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об угрозе БПЛА в регионе. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T03:29:00+03:00
2025-07-05T03:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
саратовская область
роман бусаргин
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об угрозе БПЛА в регионе. "От министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", - написал он в Telegram-канале.
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саратовская область, роман бусаргин
Специальная военная операция на Украине, Саратовская область, Роман Бусаргин
В Саратовской области объявили опасность атаки БПЛА

Бусаргин: в Саратовской области объявили опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВид с Соколовой горы на автомобильный мост через Волгу между городами Саратов и Энгельс
Вид с Соколовой горы на автомобильный мост через Волгу между городами Саратов и Энгельс - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид с Соколовой горы на автомобильный мост через Волгу между городами Саратов и Энгельс. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об угрозе БПЛА в регионе.
"От министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", - написал он в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеСаратовская областьРоман Бусаргин
 
 
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