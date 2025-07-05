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В Шереметьево рассказали об обстановке после ввода ограничений - РИА Новости, 05.07.2025
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12:49 05.07.2025 (обновлено: 15:49 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/ogranicheniya-2027360529.html
В Шереметьево рассказали об обстановке после ввода ограничений
В Шереметьево рассказали об обстановке после ввода ограничений - РИА Новости, 05.07.2025
В Шереметьево рассказали об обстановке после ввода ограничений
Скоплений пассажиров в аэропорту "Шереметьево" на фоне ограничений воздушного пространства сейчас нет, сообщила авиагавань. РИА Новости, 05.07.2025
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шереметьево (аэропорт)
безопасность
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Скоплений пассажиров в аэропорту "Шереметьево" на фоне ограничений воздушного пространства сейчас нет, сообщила авиагавань. В связи с ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропорту Шереметьево с 9:30 мск субботы действуют ограничения на вылет воздушных судов. Рейсы выполняются только на прилет. "Скоплений пассажиров в аэропорту на данный момент нет", - сообщили в "Шереметьево". Аэропорт "Шереметьево" и авиакомпании делают все необходимое для стабилизации ситуации и суточного плана полетов, отметили в пресс-службе авиагавани.
https://ria.ru/20250705/aeroflot-2027354003.html
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шереметьево (аэропорт), безопасность
Шереметьево (аэропорт), Безопасность
В Шереметьево рассказали об обстановке после ввода ограничений

Скоплений пассажиров в Шереметьево из-за ограничений нет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛюди в аэропорту Шереметьево
Люди в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Люди в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Скоплений пассажиров в аэропорту "Шереметьево" на фоне ограничений воздушного пространства сейчас нет, сообщила авиагавань.
В связи с ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропорту Шереметьево с 9:30 мск субботы действуют ограничения на вылет воздушных судов. Рейсы выполняются только на прилет.
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
"Аэрофлот" изменит расписание после ввода ограничений в аэропортах
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"Скоплений пассажиров в аэропорту на данный момент нет", - сообщили в "Шереметьево".
Аэропорт "Шереметьево" и авиакомпании делают все необходимое для стабилизации ситуации и суточного плана полетов, отметили в пресс-службе авиагавани.
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Шереметьево (аэропорт)Безопасность
 
 
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