https://ria.ru/20250705/ogranicheniya-2027360529.html
В Шереметьево рассказали об обстановке после ввода ограничений
В Шереметьево рассказали об обстановке после ввода ограничений - РИА Новости, 05.07.2025
В Шереметьево рассказали об обстановке после ввода ограничений
Скоплений пассажиров в аэропорту "Шереметьево" на фоне ограничений воздушного пространства сейчас нет, сообщила авиагавань. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T12:49:00+03:00
2025-07-05T12:49:00+03:00
2025-07-05T15:49:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
безопасность
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Скоплений пассажиров в аэропорту "Шереметьево" на фоне ограничений воздушного пространства сейчас нет, сообщила авиагавань. В связи с ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропорту Шереметьево с 9:30 мск субботы действуют ограничения на вылет воздушных судов. Рейсы выполняются только на прилет. "Скоплений пассажиров в аэропорту на данный момент нет", - сообщили в "Шереметьево". Аэропорт "Шереметьево" и авиакомпании делают все необходимое для стабилизации ситуации и суточного плана полетов, отметили в пресс-службе авиагавани.
https://ria.ru/20250705/aeroflot-2027354003.html
https://ria.ru/20250705/ogranicheniya--2027352885.html
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шереметьево (аэропорт), безопасность
Шереметьево (аэропорт), Безопасность
В Шереметьево рассказали об обстановке после ввода ограничений
Скоплений пассажиров в Шереметьево из-за ограничений нет