https://ria.ru/20250705/ogranicheniya-2027360529.html

В Шереметьево рассказали об обстановке после ввода ограничений

В Шереметьево рассказали об обстановке после ввода ограничений - РИА Новости, 05.07.2025

В Шереметьево рассказали об обстановке после ввода ограничений

Скоплений пассажиров в аэропорту "Шереметьево" на фоне ограничений воздушного пространства сейчас нет, сообщила авиагавань. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T12:49:00+03:00

2025-07-05T12:49:00+03:00

2025-07-05T15:49:00+03:00

шереметьево (аэропорт)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025428879_0:68:3091:1807_1920x0_80_0_0_d79c5392478bdd4ddfddb44b6ea6dbeb.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Скоплений пассажиров в аэропорту "Шереметьево" на фоне ограничений воздушного пространства сейчас нет, сообщила авиагавань. В связи с ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропорту Шереметьево с 9:30 мск субботы действуют ограничения на вылет воздушных судов. Рейсы выполняются только на прилет. "Скоплений пассажиров в аэропорту на данный момент нет", - сообщили в "Шереметьево". Аэропорт "Шереметьево" и авиакомпании делают все необходимое для стабилизации ситуации и суточного плана полетов, отметили в пресс-службе авиагавани.

https://ria.ru/20250705/aeroflot-2027354003.html

https://ria.ru/20250705/ogranicheniya--2027352885.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шереметьево (аэропорт), безопасность