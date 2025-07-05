https://ria.ru/20250705/ogranicheniya-2027328707.html
В Пулково ввели ограничения на полеты
В Пулково ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 05.07.2025
В Пулково ввели ограничения на полеты
Временные ограничения введены в аэропорту "Пулково", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T02:57:00+03:00
2025-07-05T02:57:00+03:00
2025-07-05T02:57:00+03:00
артем кореняко
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Временные ограничения введены в аэропорту "Пулково", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту "Пулково", - говорится в сообщении в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20250704/rosaviaiya-2027315894.html
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артем кореняко, пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Артем Кореняко, Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Пулково ввели ограничения на полеты
Росавиация: в Пулково ввели ограничения на полеты