https://ria.ru/20250705/ogranicheniya--2027377203.html

В аэропорту Кирова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Кирова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 05.07.2025

В аэропорту Кирова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Кирова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T15:11:00+03:00

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

киров

безопасность

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Кирова, сообщила Росавиация."В аэропорту Киров (Победилово) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

https://ria.ru/20250630/samolet-2026361124.html

киров

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), киров, безопасность