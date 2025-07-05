https://ria.ru/20250705/ogranicheniya--2027363277.html
В Шереметьево сняли ограничения на отправления самолетов
В Шереметьево сняли ограничения на отправления самолетов - РИА Новости, 05.07.2025
В Шереметьево сняли ограничения на отправления самолетов
Временные ограничения на отправления самолетов из аэропорта "Шереметьево" сняты, сообщили в авиагавани. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T13:06:00+03:00
2025-07-05T13:06:00+03:00
2025-07-05T15:49:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692721_0:131:3173:1916_1920x0_80_0_0_e062f8d0e1532856cce0746bd0400cd8.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Временные ограничения на отправления самолетов из аэропорта "Шереметьево" сняты, сообщили в авиагавани.Ограничения действовали с 9:30 мск субботы."Сняты введённые ранее временные ограничения по использованию воздушного пространства в аэропорту Шереметьево", - сообщили в авиагавани.Рейсы на прилет выполняются в штатном порядке. Рейсы на вылет выполняются по факту очередности. Скоплений пассажиров в аэропорту на данный момент нет, добавили в пресс-службе "Шереметьево".
https://ria.ru/20250630/samolet-2026361124.html
https://ria.ru/20250705/aeroflot-2027354003.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692721_222:0:2951:2047_1920x0_80_0_0_0c8b04a9787bfdb31d8e629952eebb68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), безопасность
Шереметьево (аэропорт), Безопасность
В Шереметьево сняли ограничения на отправления самолетов
В Шереметьево сняли временные ограничения на отправления самолетов