https://ria.ru/20250705/ogranicheniya--2027363277.html

В Шереметьево сняли ограничения на отправления самолетов

В Шереметьево сняли ограничения на отправления самолетов - РИА Новости, 05.07.2025

В Шереметьево сняли ограничения на отправления самолетов

Временные ограничения на отправления самолетов из аэропорта "Шереметьево" сняты, сообщили в авиагавани. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T13:06:00+03:00

2025-07-05T13:06:00+03:00

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шереметьево (аэропорт)

безопасность

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Временные ограничения на отправления самолетов из аэропорта "Шереметьево" сняты, сообщили в авиагавани.Ограничения действовали с 9:30 мск субботы."Сняты введённые ранее временные ограничения по использованию воздушного пространства в аэропорту Шереметьево", - сообщили в авиагавани.Рейсы на прилет выполняются в штатном порядке. Рейсы на вылет выполняются по факту очередности. Скоплений пассажиров в аэропорту на данный момент нет, добавили в пресс-службе "Шереметьево".

https://ria.ru/20250630/samolet-2026361124.html

https://ria.ru/20250705/aeroflot-2027354003.html

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2025

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шереметьево (аэропорт), безопасность