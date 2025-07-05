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В аэропортах Кирова и Ярославля ввели ограничения на полеты

В аэропортах Кирова и Ярославля ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 05.07.2025

В аэропортах Кирова и Ярославля ввели ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Кирова и Ярославля, сообщила Росавиация. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T11:26:00+03:00

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

киров

ярославль

безопасность

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Кирова и Ярославля, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Киров (Победилово; код ИКАО: USKK); Ярославль (Туношна; UUDL)", - сообщила Росавиация.

https://ria.ru/20250630/samolet-2026361124.html

киров

ярославль

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), киров, ярославль, безопасность