https://ria.ru/20250705/ogranicheniya--2027350361.html

В Шереметьево ввели ограничения на вылет рейсов

В Шереметьево ввели ограничения на вылет рейсов - РИА Новости, 05.07.2025

В Шереметьево ввели ограничения на вылет рейсов

Из московского аэропорта "Шереметьево" временно не вылетают рейсы, аэропорт работает только на прием воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T10:56:00+03:00

2025-07-05T10:56:00+03:00

2025-07-05T15:49:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

шереметьево (аэропорт)

безопасность

артем кореняко

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Из московского аэропорта "Шереметьево" временно не вылетают рейсы, аэропорт работает только на прием воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."В связи с ограничениями в ряде секторов московской воздушной зоны и усилениями ветра в районе аэропорта Шереметьево из этой воздушной гавани временно не вылетают рейсы. Пока аэропорт работает только на прием воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250630/samolet-2026361124.html

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), безопасность, артем кореняко