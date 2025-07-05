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В Шереметьево ввели ограничения на вылет рейсов
В Шереметьево ввели ограничения на вылет рейсов - РИА Новости, 05.07.2025
В Шереметьево ввели ограничения на вылет рейсов
Из московского аэропорта "Шереметьево" временно не вылетают рейсы, аэропорт работает только на прием воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T10:56:00+03:00
2025-07-05T10:56:00+03:00
2025-07-05T15:49:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шереметьево (аэропорт)
безопасность
артем кореняко
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Из московского аэропорта "Шереметьево" временно не вылетают рейсы, аэропорт работает только на прием воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."В связи с ограничениями в ряде секторов московской воздушной зоны и усилениями ветра в районе аэропорта Шереметьево из этой воздушной гавани временно не вылетают рейсы. Пока аэропорт работает только на прием воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), безопасность, артем кореняко
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт), Безопасность, Артем Кореняко
В Шереметьево ввели ограничения на вылет рейсов
В Шереметьево ввели временные ограничения на вылет рейсов