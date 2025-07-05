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В аэропорту Иваново ввели ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 05.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:53 05.07.2025 (обновлено: 08:55 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/ogranicheniya--2027341907.html
В аэропорту Иваново ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Иваново ввели ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 05.07.2025
В аэропорту Иваново ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Иваново, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T08:53:00+03:00
2025-07-05T08:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
иваново
безопасность
артем кореняко
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Иваново, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Иваново (Южный; код ИКАО: UUBI)", - написал он в Telegram-канале.
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), иваново, безопасность, артем кореняко, международная организация гражданской авиации
Специальная военная операция на Украине, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Иваново, Безопасность, Артем Кореняко, Международная организация гражданской авиации
В аэропорту Иваново ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Иваново ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Иваново, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Иваново (Южный; код ИКАО: UUBI)", - написал он в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ИвановоБезопасностьАртем КоренякоМеждународная организация гражданской авиации
 
 
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