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В аэропорту Ижевска ввели ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 05.07.2025
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08:20 05.07.2025 (обновлено: 08:55 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/ogranicheniya--2027339198.html
В аэропорту Ижевска ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Ижевска ввели ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 05.07.2025
В аэропорту Ижевска ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T08:20:00+03:00
2025-07-05T08:55:00+03:00
ижевск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
артем кореняко
международная организация гражданской авиации
безопасность
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Ижевск (код ИКАО: USII)", - написал он в Telegram-канале.
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ижевск
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ижевск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), артем кореняко, международная организация гражданской авиации, безопасность
Ижевск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Артем Кореняко, Международная организация гражданской авиации, Безопасность
В аэропорту Ижевска ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Самолет. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Ижевск (код ИКАО: USII)", - написал он в Telegram-канале.
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Самолет, летевший из Вологды в Москву, вернулся из-за срабатывания датчика
30 июня, 17:33
 
ИжевскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Артем КоренякоМеждународная организация гражданской авиацииБезопасность
 
 
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