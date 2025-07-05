https://ria.ru/20250705/odessa-2027425884.html

СБУ задержала подозреваемого в подрыве автомобиля в Одессе

СБУ задержала подозреваемого в подрыве автомобиля в Одессе - РИА Новости, 06.07.2025

СБУ задержала подозреваемого в подрыве автомобиля в Одессе

Служба безопасности Украины заявила о задержании мужчины по подозрению в подрыве автомобиля в Одессе в субботу. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-05T23:15:00+03:00

2025-07-05T23:15:00+03:00

2025-07-06T10:54:00+03:00

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила о задержании мужчины по подозрению в подрыве автомобиля в Одессе в субботу. Ранее региональное отделение нацполиции Украины сообщало, что легковой автомобиль взорвался в Одессе, мужчина, находившийся внутри транспортного средства, пострадал. По информации полиции, утром в субботу на улице Варненской в Киевском районе Одессы произошел взрыв легкового автомобиля марки Opel. "Сотрудники Службы безопасности Украины и национальной полиции задержали... (мужчину - ред.) который утром 5 июля совершил теракт в Одессе. По материалам дела, им... оказался ранее судимый 22-летний житель Запорожья", - говорится в публикации в Telegram-канале службы. В сообщении службы утверждается, что мужчина якобы заложил заранее подготовленное самодельное взрывное устройство (СВУ) под конкретный автомобиль. После совершения взрыва мужчина пытался покинуть Одессу, однако был задержан СБУ и национальной полицией, говорится в публикации.

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