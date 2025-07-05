https://ria.ru/20250705/obstrel-2027322388.html
Украинские войска десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 05.07.2025
Украинские войска десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки десять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 15 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T00:08:00+03:00
2025-07-05T00:08:00+03:00
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специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки десять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 15 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Десять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Восемь вооружённых атак - на горловском направлении. Две вооружённые атаки - на донецком направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. В управление поступили сведения о гибели четырёх и ранении семи мирных жителей. За предыдущие сутки управление зафиксировало шесть обстрелов.
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украина
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украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 15 боеприпасов