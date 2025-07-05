https://ria.ru/20250705/obstanovka-2027234471.html

"Подошли к его окраинам". Что происходит в зоне СВО

"Подошли к его окраинам". Что происходит в зоне СВО - РИА Новости, 05.07.2025

"Подошли к его окраинам". Что происходит в зоне СВО

Летняя кампания идет полным ходом. Российская армия сохраняет инициативу на ключевых направлениях и медленно продвигается вперед, освобождая по несколько... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T08:00:00+03:00

2025-07-05T08:00:00+03:00

2025-07-05T08:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

сумы

константиновка

киев

министерство обороны сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Летняя кампания идет полным ходом. Российская армия сохраняет инициативу на ключевых направлениях и медленно продвигается вперед, освобождая по несколько населенных пунктов в неделю. Противник практически везде стоит в глухой обороне, однако нехватка людей не позволяет ВСУ прикрыть все важные участки. О ситуации на фронте — в материале РИА Новости.Плацдарм на севереГруппировка "Север" продолжает бить врага на его территории. После полного освобождения Курской области российские войска зашли на Сумщину и уже находятся в десятке километров от границы. Двадцатикилометровый фронт в настоящий момент проходит по линии Кондратовка — Андреевка — Алексеевка — Новониколаевка — Яблоновка — Локня. Правда, есть небольшой выступ в районе села Варачино, все еще контролируемый противником.На восточном фланге плацдарма — ожесточенные бои за Юнаковку. Это село в 20 километрах от Сум было главным перевалочным пунктом для подразделений ВСУ, атаковавших Курскую область прошлым летом. Штурмовики "Севера" закрепились в центре населенного пункта и взяли под частичный контроль трассу Н-07, по которой снабжались группировки вторжения. Что еще важнее, Юнаковка расположена на господствующей высоте, откуда Сумы простреливаются ствольной артиллерией насквозь.Противник Юнаковку сдавать не собирается и активно перебрасывает на этот участок подкрепления — в том числе элитные подразделения Главного управления разведки (ГУР). По данным украинских СМИ, приказ удержать село отдал лично Зеленский. Однако попытки контратак значительного успеха не имели. "Фортеця Юнаковка" превратилась в очередной "комбинат" по массовой утилизации личного состава ВСУ. Концентрируя здесь силы, противник вынужден оголять оборону на других участках.Логика подсказывает: Сумы надо брать, чтобы исключить в будущем попытки ВСУ вторгнуться на российскую территорию. Для начала следует выйти на линию Малая Корчаковка — Корчаковка — Новая Сечь — Храповщина — Марьино. За этими населенными пунктами крупный лесной массив, позволяющий добраться до окраин областного центра, не опасаясь противодействия дронов противника.В городе преобладает высотная застройка, но есть и частный сектор. Из крупных промышленных предприятий, за которые очень любят в обороне цепляться ВСУ, — Сумское машиностроительное научно-производственное объединение (имени Фрунзе до 2015-го). Выпускает изделия и агрегаты для нефтегазовой, атомной и химической промышленности. Потеря областного центра очень больно ударит по украинской экономике.Подойти к КонстантиновкеРоссийский плацдарм расширяется и в белгородском приграничье. Минобороны сообщает об освобождении Мелового в Купянском районе Харьковской области. Ранее взяли под контроль Тополи, Пески и Каменку. На этом участке напрашиваются одновременные удары по Великому Бурлуку от Мелового и Двуречной. Это лишит противника важного логистического узла и обезопасит значительный участок границы.Отличилась и группировка "Юг". По информации Минобороны, на этой неделе освободили Предтечино в ДНР, на берегу реки Грузская — всего в трех километрах к востоку от Константиновки. Осталось дожать Часов Яр, и Константиновка попадет в клещи. А оттуда — прямая дорога к Дружковке и Славянско-Краматорской агломерации с тыловыми структурами ВСУ."Центр" взял под контроль в ДНР Разино и Новоукраинку — на берегу реки Волчья непосредственно у границы с Днепропетровской областью. Ранее "ленточку" прорвали севернее — у Орехово и Новониколаевки. Российские войска расширяют на территории противника плацдарм, который послужит основой буферной зоны.С освобождением Разино удалось подойти с востока к стратегически важной трассе Т-0515, соединяющей Покровско-Мирноградскую агломерацию с тыловым Краматорском. Чтобы ее перерезать, осталось взять Федоровку, Затышок и Сухецкое. Также из Разино можно наступать на юг на Новоэкономическое — это выведет непосредственно на окраины Мирнограда.Удары по КиевуШтурмовиков поддерживают авиация, флот и ракетные войска. На этой неделе Вооруженные силы нанесли один массированный и пять групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины. Поразили радиолокационные станции, склады боеприпасов, цеха производства и хранения БПЛА и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.Заметно, что с каждым групповым ударом украинская ПВО теряет эффективность. Дальнобойные дроны "Герань-2" научили заходить на цель с высоты около двух километров, что делает их неуязвимыми к пулеметному огню мобильных групп на пикапах. К тому же у противника дефицит зенитных ракет и большая часть средств ПВО стянута к Киеву. Однако массированный удар в ночь на пятницу доказал: даже этого недостаточно без постоянной подпитки ВСУ с Запада.А тут у киевского режима возникли серьезные проблемы. Министр обороны США Пит Хегсет объявил о приостановке военной помощи Украине — по крайней мере, до момента, пока Пентагон не восполнит собственные запасы. По оценкам американских аналитиков, того, что есть у ВСУ, хватит до сентября. Как только зенитные средства закончатся, боевые действия приобретут совершенно другой темп.

https://ria.ru/20250704/vzryvchatka-2027223255.html

https://ria.ru/20250703/kongressmeny-2026878335.html

сумы

константиновка

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, сумы, константиновка, киев, министерство обороны сша, вооруженные силы украины