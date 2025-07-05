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Российский дипломат спрогнозировал эскалацию вокруг конфликта на Украине - РИА Новости, 05.07.2025
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03:10 05.07.2025 (обновлено: 13:56 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/obse-2027329607.html
Российский дипломат спрогнозировал эскалацию вокруг конфликта на Украине
Российский дипломат спрогнозировал эскалацию вокруг конфликта на Украине - РИА Новости, 05.07.2025
Российский дипломат спрогнозировал эскалацию вокруг конфликта на Украине
Ожидается эскалация по украинскому вопросу, это подтверждается риторикой Запада, заявил РИА Новости заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T03:10:00+03:00
2025-07-05T13:56:00+03:00
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ВЕНА, 5 июл — РИА Новости. Ожидается эскалация по украинскому вопросу, это подтверждается риторикой Запада, заявил РИА Новости заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич."По украинскому вопросу ожидается эскалация. Это подтверждается риторикой Запада", — сказал Буякевич.Он отметил, что Европа и Великобритания продолжают курс на накачивание Украины оружием и не рассматривают переговорные позиции России, озвученные президентом Владимиром Путиным в июне и делегацией в Стамбуле, включая необходимость устранения первопричин кризиса.Запад считает эти требования нереалистичными и неприемлемыми, будто Москва требует невозможного, указал дипломат, отметив, что вместо этого Запад требует от российской стороны остановить боевые действия "просто так".В начале июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", а также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее тысячи человек.Кроме того, Россия в одностороннем порядке решила передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.
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в мире, россия, великобритания, украина, максим буякевич, обсе
В мире, Россия, Великобритания, Украина, Максим Буякевич, ОБСЕ
Российский дипломат спрогнозировал эскалацию вокруг конфликта на Украине

Зампостпреда Буякевич: по украинскому вопросу возможна эскалация с Европой

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРоссийский флаг
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЕНА, 5 июл — РИА Новости. Ожидается эскалация по украинскому вопросу, это подтверждается риторикой Запада, заявил РИА Новости заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.
«
"По украинскому вопросу ожидается эскалация. Это подтверждается риторикой Запада", — сказал Буякевич.
Он отметил, что Европа и Великобритания продолжают курс на накачивание Украины оружием и не рассматривают переговорные позиции России, озвученные президентом Владимиром Путиным в июне и делегацией в Стамбуле, включая необходимость устранения первопричин кризиса.
Запад считает эти требования нереалистичными и неприемлемыми, будто Москва требует невозможного, указал дипломат, отметив, что вместо этого Запад требует от российской стороны остановить боевые действия "просто так".
В начале июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", а также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее тысячи человек.
Кроме того, Россия в одностороннем порядке решила передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.
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